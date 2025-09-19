Με ανησυχία παρακολουθεί η κοινωνία της Λεμεσού τις τελευταίες μέρες τα διάφορα δημοσιεύματα για το μέλλον του Θεάτρου Ριάλτο.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός «Λεμεσός 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Υποψήφια πόλη» επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η διασφάλιση του μέλλοντος του Θεάτρου Ριάλτο. «Το Θέατρο Ριάλτο αποτελεί μια Στέγη και έναν Οργανισμό που ταυτίζονται όσο λίγοι με την ιστορία αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό στη Λεμεσό» σημειώνει η ανακοίνωση που υπογράφει το ΔΣ του οργανισμού.

Υπογραμμίζει μάλιστα το γεγονός ότι το Ριάλτο έχει μεταμορφώσει κυριολεκτικά το κέντρο της πόλης, αλλά και το πολιτιστικό τοπίο όλης της Κύπρου, έχοντας συμβάλει στον μέγιστο βαθμό στην αποκέντρωση, στην ενίσχυση θεσμών και δημιουργών και στη διεύρυνση της εγχώριας πολιτιστικής παραγωγής.

«Ευελπιστούμε ότι τόσο η Πολιτεία όσο και ο Δήμος Λεμεσού θα σταθούν δίπλα στο Θέατρο Ριάλτο, το οποίο αποτελεί επίσης σημαντικό εταίρο στον σχεδιασμό του Φακέλου Διεκδίκησης για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στη Λεμεσό το 2030» καταλήγει η ανακοίνωση.