Στην αποκάλυψη ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς αβεβαιότητας, γεγονός που επηρεάζει τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητά του, προέβη το Θέατρο Ριάλτο απαντώντας στην πρόσφατη ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις «κατά χάριν» χορηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε τοποθέτησή της, η πρόεδρος του Θεάτρου Ριάλτο, Δάφνη Πίττα Διογένους, επισημαίνει ότι το ΔΣ εδώ και χρόνια υποδεικνύει προς το κράτος την ανάγκη επίλυσης τόσο της ιδιοκτησιακής, όσο και της διαχειριστικής εκκρεμότητας. Υπογραμμίζει μάλιστα, ότι ο φορέας παραμένει ζωντανός «χάρη στη μη αμειβόμενη συμβολή των μελών του ΔΣ και στις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού του».

Το ΔΣ κρίνει επίσης ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση στην επίλυση της εκκρεμότητας ουδόλως βαραίνει το Θέατρο Ριάλτο, το οποίο λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, ενώ οι λογαριασμοί και ο προγραμματισμός του ελέγχονται και αποστέλλονται τακτικά στα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού. Στην 26χρονη πορεία του, όπως σημειώνεται, «δεν έχει παρατηρηθεί καμία οικονομική ή διαχειριστική ανωμαλία».

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το 2022, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων κρατικών φορέων (Υπ. Οικονομικών, Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Υφυπουργείο Πολιτισμού), δεν προέκυψε οτιδήποτε μεμπτό που να υποδηλώνει άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.

«Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συναντήσεις με όλους τους αξιωματούχους, με όλα τα αρμόδια σώματα, έχουν σταλεί πολλαπλά υπομνήματα, έχουν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, υπενθυμίσεις κ.α., ακόμα όμως δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος» αναφέρει η Δάφνη Πίττα. «Δυστυχώς, όμως, το Θέατρο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια υπό καθεστώς αβεβαιότητας, γεγονός που σε συνδυασμό με τη στοχευμένη παραπληροφόρηση, επηρεάζει τόσο τον προγραμματισμό, όσο και την αποτελεσματικότητα του. Η αποχώρηση στελεχών του τους τελευταίους τέσσερις μήνες είναι ενδεικτική του αισθήματος ανασφάλειας που επικρατεί» σημειώνει η ίδια.

Αναφορικά με την έλλειψη κριτηρίων για τη λειτουργία του Θεάτρου, τονίζεται ότι και πάλι δεν έχει την ευθύνη το Θέατρο Ριάλτο γι’ αυτή. «Από τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, στους οποίους απευθύνθηκε σχετικά η Ελεγκτική Υπηρεσία το 2022 (Υπουργείο Οικονομικών, Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Υφυπουργείο Πολιτισμού) δεν προέκυψε οτιδήποτε μεμπτό σχετικά, που να συνιστά άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς φορείς».

Επίσης, επισημαίνεται ότι για τις συνδιοργανώσεις έχουν καταγραφεί κριτήρια από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και υπάρχουν συμβόλαια που τις διέπουν τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Νομική Υπηρεσία.

Επιπλέον, το Θέατρο Ριάλτο εκτιμά ότι δεν συνιστά θεατρικό ίδρυμα ούτε ανταγωνίζεται άλλους κρατικούς/ δημοτικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, ώστε να δημιουργείται οποιαδήποτε ανισότητα. «Το θέατρο δεν προσφέρει απλά υπηρεσίες στη διοργάνωση των πολιτειακών φεστιβάλ, αλλά τα έχει συνδημιουργήσει και αναπτύξει ως εταίρος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών» ξεκαθαρίζει η πρόεδρος του ΔΣ του Ριάλτο.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το Θέατρο Ριάλτο υποστηρίζει για 26 χρόνια συστηματικά και με διαφάνεια τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία και τους καλλιτέχνες που ζουν στην Κύπρο, ενώ εργάζεται για την ανάπτυξη και διεύρυνση θεσμών και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς των παραστατικών τεχνών

«Όλοι οι πόροι του Οργανισμού εξαντλούνται σε προγράμματα στήριξης και ανάδειξης της εγχώριας δημιουργίας και παραγωγής και την κάλυψη εξόδων υποδομών και ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός περιορισμένης ευθύνης δεν δημιουργεί οποιαδήποτε πλεονάσματα» σημειώνεται.

Οι επιτελείς του Ριάλτο επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν εκτενέστερα επί της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οπουδήποτε κληθούν αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έκανε λόγο για «κατά χάριν» χορηγία στο Θέατρο Ριάλτο χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων και για πιθανή άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.