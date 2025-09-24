Στη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας έχει προχωρήσει το Τμήμα Αρχαιοτήτων με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου

Όπως ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η πλατφόρμα digitalguides.com.cy φιλοξενεί σχετικά ενημερωτικά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής 80 συνολικά ενημερωτικές πινακίδες με QR Codes, σε πέντε αρχαιολογικούς χώρους: στο Κούριο, στην Αμαθούντα, την Παλαίπαφο, τη Νέα Πάφο και στους Τάφους των Βασιλέων. Εκεί, μέσω των έξυπνων συσκευών τους, οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον κάθε αρχαιολογικό χώρο.

Ο νέος, διαδραστικός τρόπος γνωριμίας του επισκέπτη με την πολιτιστική μας κληρονομιά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, αποτελεί μια από τις βασικές εμβληματικές δράσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η οποία θα επεκταθεί με την σταδιακή τοποθέτηση ψηφιακών οδηγών σε όλους τους αρχαιολογικούς μας χώρους.