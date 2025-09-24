Η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένας θεσμός αφιερωμένος στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής αριστείας και της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας, διοργανώνει Open Day το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση θα γίνει από τις 10π.μ. μέχρι τη 1μ.μ. στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΔ07) στην Πανεπιστημιούπολη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον καινοτόμο χαρακτήρα της Ακαδημίας μέσα από:

παρακολούθηση προβών μουσικών συνόλων,

δοκιμαστικά μαθήματα σε όργανα (κοντραμπάσο, βιολοντσέλο, βιολί, βιόλα),

συζήτηση με διακεκριμένους καθηγητές/ριες και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή,

ειδικές δράσεις γνωριμίας με το πρόγραμμα φοίτησης και τις καλλιτεχνικές προοπτικές της Ακαδημίας.

Η αποστολή και το όραμα

Με έμφαση στην ανάδειξη παιδιών με εξαιρετικές ικανότητες στη μουσική αντίληψη, η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει πρόγραμμα φοίτησης αντίστοιχο κορυφαίων διεθνών Μουσικών Σχολών, με στόχο:

την καλλιέργεια νέων, ταλαντούχων μουσικών,

την προώθηση και ανάδειξη του κυπριακού μουσικού πολιτισμού και δυναμικού διεθνώς,

τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με μουσικούς θεσμούς και πολιτιστικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό,

την ανάδειξη του αποτυπώματος της τέχνης και του πολιτισμού στην παιδεία και την κοινωνική ευημερία.

Μέσα από συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια, masterclasses και συναυλίες, οι νέοι και νέες μουσικοί διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ενώ τα μουσικά σύνολα της Ακαδημίας εκπροσωπούν την Κύπρο και το Πανεπιστήμιο σε σημαντικές διοργανώσεις εντός και εκτός συνόρων.

Η Ακαδημία έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακές επιτυχίες:

διακρίσεις και βραβεύσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς μουσικής ερμηνείας,

επιτυχίες σε ακροάσεις εισδοχής σε φημισμένες μουσικές σχολές, όπως το Royal College of Music και το Conservatorium van Amsterdam.

Όραμά της είναι να καθιερωθεί ως διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο αναφοράς στην εκπαίδευση και ανάδειξη υψηλού επιπέδου νέων καλλιτεχνών στον τομέα της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας.

Πού και πότε