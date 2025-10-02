Την προκήρυξη του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 2μ.μ.

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2026 Α ΕΞΑΜΗΝΟ βρίσκεται στη σχετική ιστοσελίδα και οι αιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση thymeli24@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22809839 / 22809842 καθημερινά αυστηρώς κατά τις ώρες 12.00-14.00.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, στο πλαίσιο της συνέχισης της προσπάθειας του Υφυπουργείου Πολιτισμού για παροχή βοήθειας προς τους αιτητές για τη συμπλήρωση των αιτήσεών τους στην ψηφιακή πλατφόρμα, θα διοργανωθεί ενημερωτική παρουσίαση στο ισόγειο του κτηρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε ημέρα και ώρα η οποία θα ανακοινωθεί αργότερα.