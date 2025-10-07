Αιτήσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με άτομο για να παρέχει υπηρεσίες διοικητικού διευθυντή (ή διοικητικής διευθύντριας) της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου ανακοίνωσε ότι δέχεται το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Η Βουλή αποδέσμευσε τις προηγούμενες μέρες τα κονδύλια που αφορούν την πλήρωση δύο κενών θέσεων στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: αυτή του καλλιτεχνικού διευθυντή της επαγγελματικής ορχήστρας και του διοικητικού διευθυντή. Η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή έχει ήδη προκηρυχτεί.

Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη διοικητικού διευθυντή στο ΙΣΟΚ, η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης θα είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η μισθοδοσία καθορίζεται σε ακαθάριστο ετήσιο βασικό μισθό €35.760 και υπόκειται σε αναπροσαρμογή ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. προσαύξηση, γενικές αυξήσεις, τιμαριθμικό επίδομα). Επίσης θα καταβάλλεται 13ος μισθός.

Καθήκοντα και ευθύνες

Ο ΔΔ είναι υπεύθυνος προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Παράλληλα, συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος και συνεργάζεται με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους στρατηγικού στόχους του Ιδρύματος και τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό.

Επίσης, επιβλέπει και παρακολουθεί την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού και την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, υποβάλλει εισηγήσεις προς το ΔΣ σχετικά με θέματα πολιτικής, προώθησης και δραστηριοτήτων τα οποία δυνατό να επηρεάσουν τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και επιβλέπει και συντονίζει τις διοικητικές λειτουργίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διεκπεραίωσής τους.

Στα καθήκοντά του είναι ακόμη να συντονίζει τις ενέργειες προώθησης του Ιδρύματος και των καλλιτεχνικών προγραμμάτων αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία προώθησης, αλλά και να αναπτύσσει και διατηρεί την επικοινωνία και σχέση με το κοινό ενισχύοντας τη θέση, το ρόλο και την προσφορά του Ιδρύματος στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Ο ΔΔ οφείλει να επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους ΚΔ, το διοικητικό προσωπικό και το ΔΣ για την ομαλή διεκπεραίωση των λειτουργιών του Ιδρύματος, να παρακολουθεί την ετοιμασία όλων των σχετικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες αρχές, να δημιουργεί και διατηρεί άριστες σχέσεις με όλους του εξωτερικούς συνεργάτες και εμπλεκόμενους φορείς, να παρακολουθεί και να μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ και θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος σε αυτό για όλες τις δραστηριότητες.

Ακόμη, ασκεί καθήκοντα Ελέγχοντος Λειτουργού του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, των κανονισμών και εγκυκλίων. Τέλος, εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα προκύψουν και του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες των Κρατών Μελών της ΕΕ. Οι άρρενες Κύπριοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί. Δεκτές γίνονται και αιτήσεις από πολίτες Τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας στην Κύπρο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσής τους, το οποίο δύναται να ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και να έχουν πιστοποιητικό του περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας Νόμος 91(Ι)2014, άρθρο 22(6), το οποίο δύναται να ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Απαιτείται πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο εργασιών. Πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα από τους ακόλουθους τομείς: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, ή άλλο συναφή κλάδο.

Μεταπτυχιακό ή τίτλος σε συναφείς τομείς του αντικειμένου της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Απαιτείται επίσης πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες, ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία, ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνότητα.

Πολύ καλή γνώση των αρμοδιοτήτων του Ιδρύματος, θεμάτων που άπτονται των εργασιακών σχέσεων και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

Στάδιο 1: Εξέταση των αιτήσεων και έλεγχος τυπικών προσόντων από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ.

Στάδιο 2: Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μοριοδότηση αιτήσεων από τα μέλη του ΔΣ/

Στάδιο 3: Πρόσκληση σε συνέντευξη δέκα επικρατέστερων υποψηφίων που προκύπτουν από τη μοριοδότηση του ΔΣ Διευκρινίζεται ότι οι ερωτήσεις θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους την ημέρα της συνέντευξης.

Τελική επιλογή: Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει μετά από τη μοριοδότηση του ΔΣ (Στάδιο 2) και τη βαθμολογία της συνέντευξης (Στάδιο 3).

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της θέσης καθώς και το Έντυπο Αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στο χώρο των ανακοινώσεων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, με την ένδειξη «Θέση Διοικητικού/ής Διευθυντή/ντριας του ΙΣΟΚ» στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου, a.antoniou@cyso.org.cy, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 (ώρα Κύπρου).