Την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση κινηματογραφικών παραγωγών (Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου, Συγγραφή Σεναρίου) ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Στη φετινή πρόσκληση υποβλήθηκαν συνολικά 74 αιτήσεις, 19 αιτήσεις στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου και 55 αιτήσεις στο Πρόγραμμα Συγγραφής Σεναρίου.

Οι αιτήσεις για τα χρηματοδοτικά προγράμματα για τον Κινηματογράφο αξιολογούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου (Σ.Ε.Κιν), η σύνθεση της οποίας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των αιτήσεων, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Για την περίοδο Ιουνίου 2025 με Ιούνιο 2028 η σύνθεση της ΣΕΚΙΝ είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:

Έλενα Χριστοδουλίδου – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Μέλη: