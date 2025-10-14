Συγκίνηση, περηφάνια και ένα αυθόρμητο, ζεστό χειροκρότημα πολλών λεπτών, έφερε η θεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Κάτω Βρύσης στη Γεροσκήπου.

Μια θεατρική παράσταση διαφορετική από όλες τις άλλες, δεδομένου ότι πρωταγωνιστές της ήταν τα ενήλικα άτομα του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου για συνανθρώπους μας με νοητική στέρηση. Οι άνθρωποι αυτοί, με την καθοδήγηση του επιστημονικού και άλλου προσωπικού του ιδρύματος, που λειτουργεί για τρεις και πλέον δεκαετίες στην επαρχία Πάφου, ανέβασαν το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα και το σόι τους», τυγχάνοντας αποθεωτικής υποδοχής από δεκάδες ανθρώπους που κατέκλυσαν τον μικρό θεατρικό χώρο του Δήμου Ιεροκηπίας.

Τα ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου στήριξαν στη σκηνή μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, καθώς και ερασιτέχνες ηθοποιοί από το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου και εθελοντές χορευτές από τα Επιμορφωτικά Κέντρα Πάφου.

Η Διευθύντρια του Ιδρύματος, Νιόβη Μιχαήλ Φακοντή, τόνισε στον «Φ» ότι η παράσταση αποσκοπούσε στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ατόμων αυτών και στην ενεργό ανάμειξη τους στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου τους.

Το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, είπε, εδώ και 35 χρόνια υπηρετεί με αγάπη και υπευθυνότητα τα άτομα αυτά, προσφέροντας τους πέραν της αγάπης και της φροντίδας και την δυνατότητα για δημιουργία.

Η θεατρική αυτή παράσταση είναι κάτι περισσότερο από μια παράσταση, είναι μια γιορτή αγάπης, δημιουργίας και αποδοχής, τόνισε η κ. Φακοντή. Και ευχαριστούμε την ομάδα θεάτρου του Ιδρύματος, τα παιδιά αυτά που κάθε μέρα μας μαθαίνουν τι σημαίνει δύναμη, υπομονή και αληθινό χαμόγελο.

Με τη δική τους ψυχή, τη χαρά και το πάθος τους, δίνουν ζωή στη σκηνή και μας θυμίζουν πως το μεγαλύτερο ταλέντο είναι η καρδιά, επεσήμανε. Αυτά τα παιδιά, με τη μοναδικότητά τους, δεν παίζουν απλώς έναν ρόλο. Μας δείχνουν με τον πιο όμορφο τρόπο να αγαπάμε, να πιστεύουμε και να ελπίζουμε, επεσήμανε.

Η κ. Φακοντή ανέφερε επίσης ότι το θέατρο που παρουσίασαν τα μέλη του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναπηρία, μπορούν να συμμετέχουν, να δημιουργούν και να λάμπουν μέσα από το ταλέντο και την ψυχή τους.

Και εμείς, μπορούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στα άτομα με νοητική αναπηρία, να τους δίνουμε ευκαιρίες και να χτίζουμε μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη, γιατί το μέλλον ανήκει σε όλους και γίνεται πιο φωτεινό όταν το χτίζουμε μαζί, κατέληξε.

Η εκδήλωση του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας.