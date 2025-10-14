Έφυγε από τη ζωή, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, η Κύπρια λογοτέχνις Ιφιγένεια Μετόχη, σε ηλικία 51 ετών.

Είχε γεννηθεί στις 19 Ιουνίου 1974 στη Λεμεσό, όπου και ζούσε, όντας δραστήριο στέλεχος της κοινωνικής και πνευματικής ζωής της πόλης. Άρχισε να γράφει ποίηση από τα εφηβικά της χρόνια. Στην εργογραφία της περιλαμβάνονται ποιητικές συλλογές και συλλογές διηγημάτων. Πολλά ποιητικά ή πεζά έργα της είναι εμπνευσμένα από τη θάλασσα, την οποία λάτρευε.

Τελείωσε το Λύκειο Αποστόλου Πέτρου & Παύλου, το κλασικό τμήμα και έφυγε για σπουδές στην Αθήνα όπου πήρε το πτυχίο της στην Αργυροχρυσοχοΐα. Μιλούσε γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά.

Διετέλεσε η Ταμίας της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», μέλος του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού, της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (υπεύθυνη για τη πολιτιστική αποκέντρωση της Ένωσης στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου), της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου και του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου.

Ποιήματα της καθώς και πεζά (εκδομένα ή ανέκδοτα) δημοσιεύτηκαν σε διάφορα περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας και ανθολογήθηκε σε διάφορες ποιητικές ανθολογίες.

Τον περασμένο Ιούνιο παρουσιάστηκε από την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου η τελευταία ποιητική συλλογή της «Στον αστερισμό των χρωμάτων».

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στον Ναό Αγίας Τριάδας στις 12:00. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Σφαλατζιώτισσας. Η επιθυμία της ίδιας ήταν να είναι όλοι ντυμένοι στα λευκά.