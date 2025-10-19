Ανάμεσα στους 15 υποψήφιους από όλη την Ευρώπη για τα Βραβεία Music Moves Europe 2026 συγκαταλέγεται και η νεαρή Κύπρια τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Della.

Με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», τα Βραβεία Music Moves Europe (MME Awards) αποτελούν το κορυφαίο βραβείο της ΕΕ που τιμά τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους καλλιτέχνες της ηπείρου, εκείνους που διαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό ήχο του σήμερα και του αύριο.

Η σπουδαία διάκριση έρχεται σε μια εποχή όπου η Della έχει προσκληθεί και εμφανίζεται σε σημαντικά showcase φεστιβάλ της Ευρώπης, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την περασμένη Τρίτη 14 Οκτωβρίου την εμφάνισή της στο SoAlive Music Conference & Festival στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου έγινε και η επίσημη ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων δύο μέρες αργότερα, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Τα πολυαναμενόμενα Βραβεία Music Moves Europe 2026 ανακοίνωσαν με ενθουσιασμό τους 15 εξαιρετικούς καλλιτέχνες που είναι υποψήφιοι. Ο θεσμός αντιπροσωπεύει τα πιο συναρπαστικά και καινοτόμα ταλέντα από όλη την Ευρώπη, θεωρώντας ότι οι καλλιτέχνες αυτοί είναι έτοιμοι να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη διεθνή σκηνή, παρουσιάζοντας φρέσκους ήχους και τολμηρή δημιουργικότητα.

Οι 15 υποψήφιοι για τα Music Moves Europe Awards 2026 είναι οι:

Anna Lille (Νορβηγία)

Camille Yembe (Βέλγιο)

Carpetman (Ουκρανία)

Della (Κύπρος)

DITTER (Γαλλία)

Fine (Δανία)

Florence Road (Ιρλανδία)

Glazyhaze (Ιταλία)

Lia Kali (Ισπανία)

Lunikk (Βουλγαρία)

Melina (Ελλάδα)

Might Delete Later (Λετονία)

Ray Lozano (Γερμανία)

Sarah Julia (Ολλανδία)

Sofie Royer (Αυστρία)

Στηρίξτε τη Della με την ψήφο σας εδώ.

«Ο ήχος της Ευρώπης είναι τολμηρός, ποικιλόμορφος και γεμάτος δημιουργικότητα και τα Music Moves Europe Awards τιμούν ακριβώς αυτό» δήλωσε ο Μαλτέζος Επίτροπος αρμόδιος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ. Σύμφωνα με τον ιδιο, οι 15 υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής της ηπείρου μας.

«Συγχαρητήρια! Είμαι περήφανος που το πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη’ υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή, δίνοντας σε ταλαντούχους καλλιτέχνες την προβολή και την αναγνώριση που τους αξίζει. Είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό το γεγονός ότι η Σόφια και το SoAlive Music Conference φιλοξενούν τη φετινή ανακοίνωση, ενώνοντας τα περιφερειακά ταλέντα της Ευρώπης με την παγκόσμια μουσική κοινότητα» πρόσθεσε.

Βραβεία της ΕΕ

Σχεδιασμένα για να ενισχύσουν τη διεθνή πορεία των καλλιτεχνών, τα Βραβεία MME έχουν αναδείξει μερικούς από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν διεθνώς τα τελευταία 20 χρόνια, όπως την Judeline, την Zaho de Sagazan, τον Stromae, την Alyona Alyona, την ROSALÍA, τους Meduza, την Dua Lipa, την Sans Soucis, τον Hozier και τους Christine and the Queens (Ραχίμ Ρεντκάρ).

Κάθε νικητής αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία, τη δημιουργικότητα και την τολμηρή καινοτομία που τροφοδοτούν τη ζωντανή μουσική σκηνή της Ευρώπης.

Βραβείο Κοινού

Οι λάτρεις της μουσικής σε όλη την Ευρώπη μπορούν από τώρα να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νικητής του Βραβείου Κοινού. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει στην επίσημη ιστοσελίδα των Βραβείων MME, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να υποστηρίξει τους αγαπημένους του ανερχόμενους καλλιτέχνες και να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής μουσικής.

Πακέτο βραβείων

Οι νικητές θα επιλεγούν από διεθνή κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει την Jess Iszatt (ραδιοφωνική παραγωγός στο BBC Radio 1 και το BBC Introducing), τον Filip Košťálek (music programmer του Colours of Ostrava), την Kenza Naaïmi El Fezzazi (γαλλο-μαροκινή δημοσιογράφο για το Red Bulletin και το FIP), την Annika Walsh (Head of International Music Strategy στο Spotify) και την Judeline (νικήτρια του Βραβείου Κοινού MME 2025).

Όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Βραβείων MME την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στο ESNS (Eurosonic Noorderslag) στο Χρόνινχεν της Ολλανδίας. Σ

Συνολικά, θα απονεμηθούν επτά βραβεία: πέντε MME Awards, ένα Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής κι ένα Βραβείο Κοινού. Κάθε νικητής θα λάβει €10.000, ενώ ο νικητής του Μεγάλου Βραβείου Κριτικής Επιτροπής θα λάβει επιπλέον κουπόνι «green touring» αξίας €5000 (για βιώσιμη περιοδεία). Ο νικητής του Βραβείου Κοινού MME 2026 θα λάβει €5000.

Στη σκηνή του ESNS

Οι 15 υποψήφιοι θα εμφανιστούν στο ESNS, το κορυφαίο showcase φεστιβάλ και συνέδριο μουσικής της Ευρώπης, στο Χρόνινχεν της Ολλανδίας. Θα συμμετάσχουν επίσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Βραβείων MME, το οποίο παρέχει γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές από ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα φεστιβάλ Eurosonic Noorderslag και Reeperbahn Festival σε συνεργασία με τους εταίρους των Βραβείων MME: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) και European Music Exporters Exchange (EMEE).

Τα Βραβεία MME αποτελούν βασικό πυλώνα της δέσμευσης της ΕΕ να υποστηρίζει και να προωθεί τον ευρωπαϊκό μουσικό τομέα. Ενδυναμώνοντας τόσο τους ανερχόμενους καλλιτέχνες όσο και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, τα Βραβεία MME καλλιεργούν μια ενωμένη, ποικιλόμορφη και ζωντανή ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.

Απονέμονται ετησίως κατά τη διάρκεια του ESNS Showcase Festival & Conference στο Χρόνινχεν, με στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς πορείας των πιο υποσχόμενων μουσικών ταλέντων της Ευρώπης.