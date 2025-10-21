Η πιο γνωστή χριστουγεννιάτικη ιστορία ξαναζωντανεύει με ιδιαίτερο τρόπο και με τη συγγραφική ματιά του Λώρη Λοϊζίδη.

Η κινηματογραφική μαγεία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, θα κατακτήσει τις οθόνες και θα συνεπάρει το κοινό σ’ ένα ταξίδι που θα γεμίσει τις ψυχές μας, κάνοντας μας όλους να αναρωτηθούμε για τις πραγματικές αξίες της ζωής.

Η νέα ταινία της TP The producer και της Avaton Films, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο και καλλιτεχνική επιμέλεια του Λώρη Λοϊζίδη, φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια συγκινητική ελληνική εκδοχή του κλασικού χριστουγεννιάτικου παραμυθιού «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» του Κάρολου Ντίκενς.

Μια ταινία γεμάτη συγκίνηση, χιούμορ και αισιοδοξία, γυρισμένη στα μαγευτικά χωριά της Ηπείρου, που υπόσχεται να μας θυμίσει ότι το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων βρίσκεται στην αγάπη και στη δύναμη της αλλαγής.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα σε Ελλάδα και Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκλεκτό καστ αγαπημένων ηθοποιών συνθέτουν οι Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Δάφνη Αλεξάντερ, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλλα Φυρογένη, Νιόβη Χαραλάμπους, Τάσος Κωστής κ.π.ά.

Η υπόθεση

Ο Λυκούργος, ένας σκληρόκαρδος τσιγκούνης, ζει αδιάφορος για τους γύρω του. Όλα αλλάζουν όταν την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτονται τρία πνεύματα- του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Μέσα απ’ αυτό το υπερφυσικό ταξίδι, ο Λυκούργος θα ανακαλύψει ξανά τη χαμένη του ανθρωπιά και θα επιλέξει μια διαφορετική ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Μέσα από ένα ταξίδι συγκλονιστικών αποκαλύψεων, ο Λυκούργος θα αναμετρηθεί με τον ίδιο του τον εαυτό, θα βιώσει τον πόνο των άλλων και θα αντικρίσει το μέλλον που τον περιμένει, αν δεν αλλάξει. Η εμπειρία αυτή τον μεταμορφώνει και τον οδηγεί σε μια νέα ζωή, γεμάτη συμπόνια, προσφορά και αγάπη.

Με διάρκεια 90 λεπτών και αισθητική εποχής, η ταινία συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας και δράματος, προσφέροντας μια κινηματογραφική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Άλλη μία ιδιαιτερότητα της ταινίας αυτής είναι η πολύ πετυχημένη μεταμόρφωση του πρωταγωνιστή Λώρη Λοϊζίδη σε 80 χρόνο γέρο με τρόπο που συναντάμε συνήθως μόνο σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού, κάτι που δείχνει και τα ψηλά στάνταρ της συγκεκριμένης παραγωγής αλλά και των συνεργατών της.

Η ταινία αναδεικνύει τον πλούτο του ελληνικού τοπίου και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων με μοναδικό τρόπο.

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» δεν είναι μόνο μια ελληνική διασκευή ενός κλασικού έργου– είναι ένας ύμνος στη δύναμη της αλλαγής, στη σημασία της αλληλεγγύης και στην αξία της οικογένειας. Μια ταινία που συγκινεί, ψυχαγωγεί και εμπνέει, αναδεικνύοντας ότι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων βρίσκεται στην αγάπη που μοιραζόμαστε.

Συντελεστές

Παραγωγή: TP The producer και Avaton Films

Παραγωγός: Μαρίνος Χαραλάμπους

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο/ καλλιτεχνική επιμέλεια: Λώρης Λοϊζίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Σκηνογραφία: Λίζα Τσουλούπα

Hair/ Make-up: Χρόνης Τζήμος & Κατερίνα Βαρθαλίτου

Πρεμιέρα σε Ελλάδα και Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου (προβολή σε πολλές κινηματογραφικές αίθουσες).