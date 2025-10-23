Η Κύπρια εικαστικός Ευδοκία Γεωργίου συμμετείχε στην τριήμερη διεθνή έκθεση Art Shopping Paris, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου στο Carrousel du Louvre, συγκεντρώνοντας σύγχρονους καλλιτέχνες και γκαλερί από όλο τον κόσμο σε έναν εμβληματικό χώρο του Παρισιού.

Η καλλιτέχνης είχε ως στόχο να προσκαλέσει τους θεατές σε ένα ταξίδι αναζήτησης και αναθεώρησης μέσα από την καθημερινότητα τους και το πως λειτουργούν οι ίδιοι και κυρίως τα κοινωνικά συστήματα που μάς περιβάλλουν.

Χρησιμοποιώντας ως πηγή έμπνευσης καθημερινές στιγμές και αντικείμενα, δίνοντας τους μια πιο σουρεαλιστική προσέγγιση, η εικαστικός είχε ως στόχο να δείξει την πραγματικότητα από μια άλλη οπτική γωνιά, πιο παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα και πιο ασυνήθιστη.

Η Ευδοκία Γεωργίου εκπροσώπησε την Κύπρο αλλά και την γκαλερί Hauteart Contemporary Gallery.

Η φθινοπωρινή έκδοση του Art Shopping Paris προσέφερε την ευκαιρία για άμεση επαφή με καλλιτέχνες και γκαλερί που παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής και σχεδιασμού.

Γνωστή για το προσιτό της πνεύμα και τους εκθέτες ευρείας γκάμας, η Art Shopping είναι ένα σημαντικό γεγονός για την ανακάλυψη νέων ταλέντων και την απόκτηση έργων σύγχρονης τέχνης στην καρδιά του Παρισιού.

Για την Ευδοκία Γεωργίου

Η Ευδοκία Γεωργίου είναι απόφοιτος Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου του Κεντ της Αγγλίας το 2015 και ήταν υποψήφια για το CVAN Platform Graduate Award της ίδιας χρονιάς. Έχει λάβει μέρος σε πάνω από τριάντα ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, όπως στην Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Κορέα, Παρίσι, ΗΠΑ κι έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Bornholm Biennale 2021 στη Δανία. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει ξανά την Κύπρο στην Εβδομάδα Τέχνης της Ρώμης το 2019.