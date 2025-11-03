Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας της Παναγίας της Λύσης, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης κυπριακής αρχιτεκτονικής, μέσα από συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συντηρητών.

O Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει μία πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του ναού.

Ο κ. Κτωρής χαρακτηρίζει την εκκλησία «όμορφη και απέριττη».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο κ. Κτωρής υπενθύμισε ότι ο ναός ανεγέρθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον πρωτομάστορα Μάστρε Γιακουμή (Ιάκωβο Παύλου) και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κυπριακής ναοδομίας, όπου η παραδοσιακή λιθοδομή συνδυάζεται με νεογοτθικά στοιχεία. «Πρόκειται για μνημείο εξαιρετικής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας, που αντανακλά τη δεξιοτεχνία των Κυπρίων μαστόρων σε μια εποχή χωρίς μηχανικό εξοπλισμό», ανέφερε.

Στην ομάδα τεκμηρίωσης, μελέτης και συντήρησης συμμετείχαν οι Μαργαρίτα Πέτρου, Ένβερ Ερόνεν, Δέσποινα Αθανασίου, Ισμαήλ Σαφκάν, Κατερίνα Αθηενήτου και Χρίστος Καρής, ενώ την επίβλεψη εκ μέρους της UNDP είχε η Fatos Mullaaziz.