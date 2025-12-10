Στον λογοτέχνη Κώστα Λυμπουρή, για την πολύχρονη προσφορά του στην κυπριακή λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Κύπρου, απονέμεται το Βραβείο Γ.Φ. Πιερίδης της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου για το έτος 2025.

Το ΔΣ της ΕΛΚ ανακοίνωσε τη σχετική του απόφαση σε ειδική ανακοίνωση, κατά την οποία γνωστοποίησε το γεγονός ότι αναγορεύει σε νέα Επίτιμα Μέλη, για το έργο και την προσφορά τους στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό, τις ακόλουθες προσωπικότητες: Αλεξάνδρα Ζαμπά, Ανδρέα Χατζηθωμά, Άννα Τενέζη, Γιώργο Μύαρη, Κλεοπάτρα Μακρίδου-Ρομπινέ, Γκιουργκέντς Κορκμαζέλ και Χοσέ Αντόνιο Μορένο Χουράδο.

Η τελετή απονομής του Βραβείου Γ. Φ. Πιερίδης και η επίδοση των τιμητικών διπλωμάτων και αναμνηστικών στα νέα επίτιμα μέλη θα πραγματοποιηθούν εντός του 2026.

Για τον Κώστα Λυμπουρή

Ο Κώστας Λυμπουρής γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1950 και μεγάλωσε στο Κάτω Δίκωμο της επαρχίας Κερύνειας. Υπηρέτησε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, φτάνοντας στον βαθμό του λυκειάρχη. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων, αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, αντιπρόεδρος του Εκπαιδευτικού Μεταρρυθμιστικού Ομίλου Κύπρου και μέλος στα συμβούλια άλλων κυρίως πνευματικών σωματείων και συνδέσμων.

Πήρε μέρος σε επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για την έκδοση των βιβλίων: Της πατρίδας χώματα (1985), Το καράβι της Κερύνειας (1987) και Η κατεχόμενη γη μας (1991). Εξέδωσε τη μελέτη Η ίδρυση της ΟΕΛΜΕΚ και η λειτουργία της από το 1953 μέχρι το 1960 (2005).

Η πεζογραφική του δημιουργία περιλαμβάνει τις συλλογές διηγημάτων:

• Προσωρινά κλειστό, Πλανόδιον: α΄ έκδ. 2006 / β΄ έκδ. 2007

• Για μια μικρή παύλα, Κέδρος, Αθήνα 2011

• Των ημετέρων άλλων, Παράκεντρο: α΄ έκδ. 2014 / β΄ έκδ. 2015 — επανέκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2017

• Βοτσαλωτή, Το Ροδακιό, Αθήνα 2019

Όλες οι πιο πάνω συλλογές περιλήφθηκαν στη βραχεία λίστα με τα επικρατέστερα έργα των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, ενώ η συλλογή Των ημετέρων άλλων τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2015.

Το 2025 κυκλοφόρησε η νέα διηγηματική συλλογή του Μάνα Γάτα, Το Ροδακιό.

Κυκλοφόρησαν επίσης τα μυθιστορήματά του:

• Επιβάτες φορτηγών, Πάπυρος, Αθήνα 2017

• Αθαλάσσα, Το Ροδακιό, Αθήνα 2021 — Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2022

Έχει εκδώσει ακόμη την Ανθολογία Διηγημάτων της Εισβολής (ανθολόγηση, εισαγωγή, επιμέλεια), ΑΙΠΕΙΑ – Σπίτι της Κύπρου και Πάπυρος, 2018.

Διηγήματά του δημοσιεύτηκαν σε σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας και της Κύπρου, σε αφιερωματικούς τόμους και λογοτεχνικά ιστολόγια. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα βουλγαρικά, σέρβικα, αλβανικά και τουρκικά. Ενώ στην τουρκική γλώσσα κυκλοφόρησε και το μυθιστόρημα Επιβάτες φορτηγών. Στα αλβανικά και στα ουκρανικά κυκλοφόρησε και το μυθιστόρημά του Αθαλάσσα.

Σε συνεργασία με τον ποιητή Κώστα Βασιλείου κυκλοφόρησαν το βιβλίο Λαλαγκούθκια (ποιήματα και διηγήματα), Αλμύρα, 2024.

Από το 2000 μέχρι το 2007 διετέλεσε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και κατά νόμο υπεύθυνος του λογοτεχνικού περιοδικού Ύλαντρον. Από το 2008 μέχρι το 2011 υπηρέτησε ως Μορφωτικός Σύμβουλος στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για τον διαγωνισμό διηγήματος του πολιτιστικού περιοδικού Νέα Εποχή και μέλος της επιτροπής για το βραβείο Τεύκρου Ανθία- Θοδόση Πιερίδη.

Από τη φετινή χρονιά είναι πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής του Nicosia Book Festival. Για την πολιτιστική του προσφορά έχει τιμηθεί από το Ίδρυμα «Στέλιος Χατζηιωάννου», την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων (ΟΕΛΜΕΚ). Εδώ και αρκετά χρόνια διατελεί μέλος της ΕΛΚ, ενώ το 2024 αναγορεύτηκε επίτιμο μέλος.