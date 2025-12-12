Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο σημαντικός ποιητής, πεζογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Νίκος Πενταράς.

Λογοτεχνικά έργα του, τόσο πεζά, όσο και ποιητικά, έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και σχολικά ανθολόγια και έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά.

Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχολήθηκε ήταν η κριτική-παρουσίαση νέων εκδόσεων. Στο παρελθόν -1989-1991- είχε μόνιμη στήλη σε κυπριακή εφημερίδα για την κριτική- παρουσίαση νέων εκδόσεων και συνεργαζόταν παράλληλα και με το ΡΙΚ για το ίδιο θέμα. Είχε παρουσιάσει εκατοντάδες νέες εκδόσεις βιβλίων ποικίλου περιεχομένου.

Στις 26 Μαΐου 2000 η Παγκύπρια Ένωση Συγγραφέων, σε ειδική εκδήλωση, του απένειμε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στα Κυπριακά Γράμματα.

Γεννήθηκε στη Χλώρακα της Πάφου το 1949. Ήταν απόφοιτος του Α’ Γυμνασίου Πάφου και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. Διορίστηκε δάσκαλος το 1970. Το 2000 προήχθη σε Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ το 2002 ορίστηκε Συντονιστής της Ενοποιημένης Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Το 2004 προήχθη σε Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 2008 σε Α’ Λειτουργό Εκπαίδευσης. Είχε εκπροσωπήσει το ΥΠΑΝ σε πολλά διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Εργογραφία:

Ώρες πολέμου (ποίηση), 1975

Μηνύματα (ποίηση), 1981

Περιστέρι μου ξεκίνα (ποίηση για παιδιά), 1987

Η τρίτη απόφαση (ποίηση), 1988

Επάνοδος (ποίηση), 1992

Φως εκ Φωτός (ποίηση), 1994

Ποιήματα (ποίηση), 1995

Ο Εκπαιδευτικός απέναντι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Ελεύθερος πολιορκημένος; (μελέτη), 2004

Σε κάθε μπαλκόνι και ένα χελιδόνι (μυθιστόρημα, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους), 2007

Στη μοναξιά του φεγγαριού (ποίηση), 2009

Σε φόντο φθινοπωρινό (ποίηση), 2015

Η κηδεία του Νίκου Πενταρά θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 11π.μ. στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Λακατάμια. Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής, του οποίου ο εκλιπών υπήρξε ενεργό μέλος.