Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation έλαβε στο 16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Karama στο Αμμάν της Ιορδανίας η ταινία του Κύπριου δημιουργού Γιώργου Τσαγγάρη «Η Υφάντρα» (The Weaver).

Πρόκειται για το πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην περιοχή ME της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, με σταθερή παρουσία από το 2010. Εστιάζει στον ανεξάρτητο κινηματογράφο από όλο τον κόσμο, δίνοντας βήμα σε ταινίες που αναδεικνύουν κοινωνικά ζητήματα, παραβιάσεις δικαιωμάτων, αλλά και αγώνες για ελευθερία, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στόχος του είναι να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και την ευαισθητοποίηση μέσα από τη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής, η ταινία ενσαρκώνει με την ισχυρή αφήγηση και το βαθύ της μήνυμα το πνεύμα της φετινής θεματικής «Rights Bank» (Τράπεζα Δικαιωμάτων).

«Μέσα από το δημιουργικό σας όραμα, φωτίσατε σημαντικές αλήθειες και εμπνεύσατε το κοινό να στοχαστεί πάνω στις προκλήσεις και τις προσδοκίες κοινοτήτων που αγωνίζονται για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τεκμήριο του ταλέντου, της αφοσίωσής σας και της ικανότητάς σας να συνδέεστε ουσιαστικά με τους θεατές μέσα από την τέχνη σας. Είναι τιμή μας που φιλοξενήσαμε την ταινία σας στο πρόγραμμά μας και που γιορτάζουμε την επιτυχία σας μαζί με το κοινό μας».

Η διοργάνωση εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στον Κύπριο καλλιτέχνη για την άξια διάκριση. «Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της πορείας σας και τις σπουδαίες ιστορίες που θα ζωντανέψετε στο μέλλον» προστίθεται.

Ο Γιώργος Τσαγγάρης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Κριτική Επιτροπή και το πολύ σημαντικό φεστιβάλ για το είδος του Φεστιβάλ σημειώνοντας ότι το θαυμάζει, γιατί επίκεντρό του έχει τον άνθρωπο και καταγγέλλει κάθε μορφή εξουσίας, καταπίεσης και αδικίας.

Επίκεντρο της ταινίας «Η Υφάντρα» είναι ο μύθος της Αράχνης: Πρόκειται για μια ιστορία που βρίσκουμε στο έπος Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και ερμηνεύεται ως μια κριτική της λογοκρισίας που επέβαλλε το απολυταρχικό πολίτευμα που εγκαθιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του Οβίδιου: ο ίδιος ο Οβίδιος, ταυτίζεται με την Αράχνη (Υφάντρα), καθώς ήταν ένας ποιητής που τόλμησε να κριτικάρει το καθεστώς του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου και τιμωρήθηκε γι’ αυτό με εξορία στον Εύξεινο Πόντο. Το υφαντό τολμά να απεικονίσει τα εγκλήματα και τις αδικίες που διέπραξαν οι θεοί εναντίον των ανθρώπων, μπροστά στην ίδια τη θεά Αθηνά, καταγγέλλοντας έτσι την αλαζονεία της εξουσίας.

Φέτος στο Φεστιβάλ Karama το αντίστοιχο βραβείο για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης έλαβε η ταινία «Χαρτούμ», των Παλαιστινίων σκηνοθετών Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Ahmad και Timeea Mohamed Ahmed. Η ταινία καταγράφει τον αγώνα για επιβίωση και αναζήτηση της ελευθερίας, μέσα από όνειρα, εξέγερση και εμφύλια σύγκρουση πέντε κατοίκων του Χαρτούμ, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Σουδάν και να καταφύγουν σε άλλες χώρες της Ανατολικής Αφρικής εξαιτίας της συνεχιζόμενης βίας του σουδανικού εμφυλίου πολέμου, που ξεκίνησε το 2023.