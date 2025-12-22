Στο MoMA της Νέας Υόρκης πραγματοποιείται η παγκόσμια πρεμιέρα της πλήρως αποκατεστημένης κόπιας του ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Κακογιάννη «Αττίλας ‘74: Ο βιασμός της Κύπρου».

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, το ντοκιμαντέρ προβάλλεται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο μεγαλύτερο μουσείο μοντέρνας τέχνης στον κόσμο. Την πρώτη προβολή προλογίζει ο ιστορικός και συγγραφέας Μαρκ Μαζάουερ, ο οποίος έχει γράψει και τον πρόλογο της ταινίας στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο MoMA.org.

Η ταινία, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Μιχάλη Κακογιάννη (1975), διάρκειας 105’, προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος του 22ου To Save and Project: The MoMA International Festival of Film Preservation.

Το ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου αφιερωμένο στη διαφύλαξη και αποκατάσταση ταινιών προβάλλει από το 2003 αποκατεστημένους κινηματογραφικούς θησαυρούς από σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Τσάρλι Τσάπλιν, Μπάστερ Κίρτον, Βαλέριο Τζουρλίνι, Γιασουτζίρο Όζου.

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης επέλεξε να παρουσιάσει τον «Αττίλα’74», που αποτελεί ίσως τη μοναδική ζωντανή καταγραφή του σπαραγμού της Κύπρου, αναδεικνύοντας θέματα παγκόσμιας συλλογικής μνήμης, με σημαντικές και επίκαιρες πολιτικές προεκτάσεις στο σήμερα.

Η πλήρης αποκατάσταση του ντοκιμαντέρ και η μετεγγραφή του σε μορφή DCP έγινε με την υποστήριξητης Faliro House Productions του Χρήστου B. Κωνσταντακόπουλου.

Καθοριστικός για το παγκόσμιο πολιτιστικό τοπίο, ο Μιχάλης Κακογιάννης είναι ο σκηνοθέτης που επανέφερε στο προσκήνιο την αρχαία ελληνική τραγωδία μέσα από ένα μαζικό μέσο, όπως ο κινηματογράφος. Η Ηλέκτρα του, που εκτός από την υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας έχει λάβει εκατοντάδες διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ ανά τον κόσμο, εξακολουθεί να μνημονεύεται ως απαράμιλλη μεταφορά της αρχαίας τραγωδίας στον κινηματογράφο.

Λίγο αργότερα ο εμβληματικός Ζορμπάς, που έχουν δει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτινάσσει τον τουρισμό στην Ελλάδα και γίνεται εικόνα και ήχος της χώρας μας στο εξωτερικό.

Μια δεκαετία αργότερα, ο «Αττίλας ’74» γυρίζεται στο νησί κατά τη διάρκεια των δύο εισβολών της Τουρκίας και την επακόλουθη κατάληψη του βόρειου τμήματός του και παρουσιάζει σπάνιο υλικό από τους βομβαρδισμούς, συνεντεύξεις προσωπικοτήτων που έπαιξαν κομβικό ρόλο στις εξελίξεις, όπως ο Μακάριος και ο Νίκος Σαμψών, αλλά και απλών Κυπρίων που υπήρξαν θύματα των γεγονότων.