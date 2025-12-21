Το νέο άλμπουμ με τίτλο «Ελληνική μουσική για φαγκότο και άρπα» υπογράφουν ο Κύπριος φαγκοτίστας Μαυρουδής Τρούλλος και η Ισραηλινή αρπίστα Ραχήλ Ταλίτμαν. Η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο προς προπώληση από τη δισκογραφική εταιρεία: Harp & Co.

Οι δύο καταξιωμένοι μουσικοί έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί στενά, κυκλοφορώντας τρία άλμπουμ με έργα των Λουίτζι Κονκόνε, Άννα Σέγκαλ και Μισέλ Λυσίτ, εδραιώνοντας μια ιδιαίτερη και διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτεχνική σύμπραξη.

Στη νέα αυτή δισκογραφική δουλειά, ο βραβευμένος Έλληνας συνθέτης Γιώργος Κοντογιώργος, διακεκριμένος σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς, ενώνει τις δυνάμεις του με τη Ραχήλ Ταλίτμαν και τον Μαυρουδή Τρούλλο, δίνοντας ζωή σ’ ένα άλμπουμ παγκόσμιας πρώτης, αφιερωμένο στην ελληνική μουσική.

Η άρπα και το φαγκότο, με ρίζες που ανάγονται στα αρχαία ελληνικά όργανα– τη λύρα και τον αυλό αντίστοιχα– συνθέτουν έναν ιδανικό ηχητικό συνδυασμό, που αντλεί έμπνευση από τον ελληνικό πολιτισμό και τη μουσική του κληρονομιά.

Το εξώφυλλο του δίσκου.

Κεντρικό έργο του άλμπουμ αποτελεί η σουίτα «Tabula Rasa», ιδέα του συνθέτη, ένας κύκλος δέκα μερών που συνδυάζει ελληνικό χρώμα με στοιχεία κλασικού, λυρικού, μινιμαλιστικού και ατονικού ύφους, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και τις εκφραστικές δυνατότητες των δύο οργάνων.

Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το «Αρχαϊκό Κοντσέρτο για Άρπα και Έγχορδα», ένα έργο βασισμένο σε αρχαίους ύμνους και την ελληνική μυθολογία, που λειτουργεί ως ποιητικός και συμβολικός επίλογος αυτής της ξεχωριστής μουσικής πρότασης.