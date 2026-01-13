Με επίκεντρο δύο εμβληματικές μορφές της κυπριακής αρχαιολογίας, τον Αλέν Λε Μπρεν και την Οντίν Ντον-Λε Μπρεν, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Θέατρο Παλλάς η τελετή απονομής του Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου.

Το Βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τιμώντας δύο Γάλλους αρχαιολόγους με μακρόχρονη και αδιάλειπτη σχέση με την Κύπρο, που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια. Η συγκεκριμένη διάκριση επανέρχεται μετά από 14 χρόνια και η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 90 χρόνια του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Οι Αλέν Λε Μπρεν (Alain Le Brun) και Οντίν Ντον-Λε Μπρεν (Odile Daune-Le Brun) ηγούνται εδώ και πέντε δεκαετίες μιας μεγάλης διεπιστημονικής ομάδας που ανασκάπτει και μελετά τον νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας. Σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, συνέβαλαν καθοριστικά στην εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, πρωτοστάτησαν στη δημιουργία των πειραματικών νεολιθικών οικιών και στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική και για την αναγνώριση της Χοιροκοιτίας ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι το Βραβείο απονέμεται ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά τους στον τόπο μας, προσθέτοντας πως «η βράβευση υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, τη στενή και διαχρονική σχέση της Κύπρου με τη Γαλλία, μια χώρα που στήριξε και προώθησε την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου επί πολλές δεκαετίες».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της Κυβέρνησης για την αναβίωση του θεσμού, με στόχο την ανάδειξη της κυπριακής αρχαιολογίας. Στο παρελθόν το Βραβείο έχουν λάβει οι Κωνσταντίνος Λεβέντης (2002), Δημήτρης Πιερίδης (2004), η Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή Κύπρου (2006), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (2008) και ο Βάσος Καραγιώργης (2011).

Το σκεπτικό της βράβευσης ανέγνωσε εκ μέρους της Επιτροπής η πρόεδρός της, ομότιμη καθηγήτρια Προϊστορικής και Πρωτοΐστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία Ιακώβου.

Όπως ανέφερε, το επιστημονικό έργο των υποψήφιων και η συνεχής εργώδης παρουσία τους στο αρχαιολογικό πεδίο της Κύπρου ξεπερνά τον μισό αιώνα και χρονολογείται πριν από την Τουρκική Εισβολή του 1974. Η Επιτροπή, όπως σημείωσε, αναγνώρισε ομόφωνα ότι οι δύο αρχαιολόγοι «όχι μόνο δεν εγκατέλειψαν την Κύπρο όταν κι αυτοί εκτοπίστηκαν από το ερευνητικό τους πεδίο στην άκρα γη της Καρπασίας, αλλά διέσωσαν, μελέτησαν και δημοσίευσαν πρωτογενούς σημασίας αρχαιολογικά δεδομένα από την κατεχόμενη και ερευνητικά απρόσιτη σήμερα νεολιθική θέση Κάστρος στον Απόστολο Αντρέα, η οποία έχει εν τω μεταξύ καταστραφεί από τον τουρκικό στρατό κατοχής».

Όπως πρόσθεσε, «η επιστημονική πληρότητα των δημοσιεύσεών τους, που ξεχωρίζουν για την ακριβή τεκμηρίωση των πορισμάτων τους, σε συνάρτηση με την παρουσίαση των ερευνών τους σε διεθνή συνέδρια, ενίσχυσαν το κύρος της κυπριακής αρχαιολογίας και παράλληλα πέτυχαν να αναγνωριστεί η περίοδος της απώτερης προϊστορίας της νήσου Κύπρου ως ξεχωριστό επιστημονικό αντικείμενο, απαραίτητο για την ερμηνεία της μακράς πορείας της μεσογειακής προϊστορίας».

Πρόεδρος της Δημοκρατίας ‒ Τελετή Απονομής Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην Τελετή Απονομής Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου. // President of the Republic of Cyprus – Preservation and Promotion of the Archaeological Heritage of Cyprus Award Ceremony Pallas Theatre, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Preservation and Promotion of the Archaeological Heritage of Cyprus Award Ceremony.

Στην τελετή παρευρέθηκαν μέλη του διπλωματικού σώματος, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και αρχαιολογικής κοινότητας, καθώς και πολλοί κάτοικοι της Χοιροκοιτίας, που συνδέονται με τους δύο αρχαιολόγους με μακροχρόνιους δεσμούς συνεργασίας και φιλίας.