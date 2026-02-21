Κύπρος και Ιρλανδία συναντώνται στο Δουβλίνο μέσα από την έκθεση «Past, Passing or To Come», η οποία παρουσιάζεται από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου στον εκθεσιακό χώρο The Bank at The Digital Hub, στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για ένα πρώην τραπεζικό κτήριο του τέλους του 19ου αιώνα στην ιστορική περιοχή των Liberties επί της Thomas Street στο Δουβλίνο. Ο χώρος, που σήμερα αποτελεί μέρος του The Digital Hub, διατηρεί έντονα τα ίχνη του παρελθόντος του και λειτουργεί ως τόπος σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικού διαλόγου.

Η έκθεση παρουσιάζεται με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος μετατρέπεται σε γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους και πολιτισμούς, προωθώντας τον διάλογο, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.

Mandalena Miltiadi

Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο Κύπριους καλλιτέχνες και καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Ιρλανδία, αντλώντας έμπνευση από το ποίημα του Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς «Αρμενίζοντας προς το Βυζάντιο» (Sailing to Byzantium). Στο ποίημα, το Βυζάντιο λειτουργεί ως τόπος υπέρβασης, όπου η ύλη υποχωρεί μπροστά στο πνεύμα και στον διαχρονικό κόσμο της τέχνης και της μνήμης.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Βασίλης Βασιλειάδης, Ελίζα Πιερή, Χριστίνα Σιακόλα (Κύπρος), Μανταλένα Μιλτιάδη, Μάνουελ ΜακΚάρθι Βαλντεράμα (Ιρλανδία).

Ελίζα Πιερή.

Η συνάντηση Κύπρου και Ιρλανδίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για δύο νησιά στα άκρα της Ευρώπης, με σύνθετες ιστορικές και πολιτισμικές διαδρομές. Η φυσική τους θέση εκτός της ηπειρωτικής ενδοχώρας και οι ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, τις έχουν μετατρέψει σε χώρους όπου συνυπάρχουν αντιθέσεις, διαχωρισμοί αλλά και δυνατότητες σύνδεσης μέσω της τέχνης και της πολιτισμικής ανταλλαγής.

Η έκθεση και αποτελεί πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού SIMIO5. Είναι χορηγημένη από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και πραγματοποιείται με τη στήριξη της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία.

Για το κτήριο

Κατασκευασμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, το κτήριο του The Bank at The Digital Hub λειτούργησε αρχικά ως τραπεζικό υποκατάστημα, εξυπηρετώντας τις οικονομικές ανάγκες μιας ζωντανής, εμπορικής και εργατικής γειτονιάς. Η αρχιτεκτονική του, λιτή αλλά επιβλητική, σχεδιασμένη για να εμπνέει σταθερότητα και εμπιστοσύνη, φέρει ακόμη τα ίχνη αυτής της πρώτης του χρήσης.

Με την πάροδο του χρόνου και τη μετατόπιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων, το κτήριο εγκαταλείφθηκε, ακολουθώντας τη γενικότερη παρακμή της περιοχής. Η καμπή ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η ιρλανδική πολιτεία εγκαινίασε μια ευρύτερη στρατηγική αστικής και πολιτιστικής αναζωογόνησης, με έμφαση στη δημιουργική οικονομία, την καινοτομία και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το κτήριο εντάχθηκε στο οικοσύστημα του The Digital Hub, ενός δυναμικού συμπλέγματος που φιλοξενεί πολιτιστικούς οργανισμούς, δημιουργικές επιχειρήσεις, καλλιτέχνες και ερευνητικές δράσεις.

Χριστίνα Σιακόλα

Η μετατροπή της πρώην τράπεζας σε εκθεσιακό χώρο δεν επιδίωξε να αποσιωπήσει το παρελθόν της. Αντίθετα, διατήρησε τον αρχιτεκτονικό και ιστορικό της χαρακτήρα, ενσωματώνοντας σύγχρονες υποδομές και ευέλικτες δυνατότητες χρήσης.

Ο χώρος σήμερα λειτουργεί ως τόπος σύγχρονης τέχνης και πολιτιστικού διαλόγου, φιλοξενώντας εκθέσεις, εγκαταστάσεις, ομιλίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Τα ψηλά ταβάνια, τα αυθεντικά δομικά στοιχεία και η καθαρή, προσαρμόσιμη εκθεσιακή διάταξη δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν επιβάλλεται στα έργα, αλλά συνομιλεί μαζί τους.

Ένας χώρος όπου το παρελθόν της οικονομικής συναλλαγής και της θεσμικής εξουσίας μετασχηματίζεται σε πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης και στοχασμού. Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη παρελθόντος και παρόντος, φθοράς και επανενεργοποίησης, καθιστά τον χώρο ιδανικό πλαίσιο για την έκθεση «Past, Passing or To Come», λειτουργώντας ως φυσική και εννοιολογική εισαγωγή σε ένα ευρύτερο αφιέρωμα γύρω από τη μνήμη, τον χρόνο και τη μετάβαση.