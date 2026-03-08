ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 7μ.μ. Το πολυβραβευμένο και πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Παίζουν: Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους. Παραστάσεις: 8, 14, 15, 21, 22, 29 Μαρτίου, 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: 13, 18, 19 & 26 (καθημερινές) 8μ.μ. 8, 14, 15, 21, 22, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Μέχρι 8/3, και νέες ώρες: Κυριακή: στις 7.00 μ.μ. (με δείπνο στις 8.15 μ.μ.) & στις 9.00 μ.μ. (με δείπνο στις 7.15 μ.μ.) Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά. Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 77777040 / ACS Courier

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν είναι «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. 8 Μαρτίου 2026, 10.30 π.μ. thoc.org.cy 77772717

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ 8 Μαρτίου 6.30μ.μ. «Το Νησί», σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου από την ΕΘΑΛ και την Point To Contemporary Theater επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΕΘΑΛ και στο WhereHaus 612. Λευκωσία – WhereHaus 612: 13, 14, 16 Μαρτίου 8.30μ.μ. Sold Out Tickets 25877827

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 8, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. Η κωμωδία του Βρετανού συγγραφέα Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. έως και 14 Μαρτίου. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ και Κυριακή στις 7μ.μ, έως και 15 Μαρτίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 5 Μαρτίου, 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331

Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών, Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Κυριακή 8/3 5.30 Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, γκαλερί Lumiere (25344141). Εγκαίνια: 7μ.μ. Μια εικαστική συνάντηση δέκα γυναικών ζωγράφων από τις ΗΠΑ, τη Σουηδία, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αγγλία, οι οποίες ζουν και δημιουργούν στην Κύπρο, είναι η ομαδική έκθεση «CHROMA by Her» που προτείνει η γκαλερί Lumiere με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Συμμετέχουν οι Alia Corm, Anna Kozyreva, Carolina Alotus, Francesca Pinoni, Τζούλη Μενελάου, Katie Sabry, Kelly Norman, Liubov M, Ludmila Budanov, Sheila Raven. Μέχρι 21/3

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Αρχοντολόι (Ελευθερίας 84), 6μ.μ. 25377999. Ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συναίσθημα και αυθεντικότητα, όπου το λαϊκό συναντά το παραδοσιακό και το σήμερα συνομιλεί με το χθες, θα παρουσιάσουν ο Γιάννης Κρητικός και ο Πέτρος Κουλουμής. Μέσα από αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες της ελληνικής μουσικής παράδοσης, η παράσταση επιχειρεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή, οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου υποχρεώθηκαν να αναβάλουν την παράσταση της Φανί Αρντάν, την Κυριακή. Ενημέρωσαν ότι ήδη αναζητούν άλλες ημερομηνίες.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Bride! (σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal), Hoppers (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda), Scarlet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Daniel Chong) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Secret Agent (σκηνοθεσία Kleber Mendonca Filho με τους Robson Andrade, Rubens Santos, Licinio Januario) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το ιστορικό πολιτικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «Ο Μυστικός Πράκτορας», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, έρχεται σε πρώτη προβολή στην Κύπρο. 8, 10, 11 & 12 Μαρτίου 8.30μ.μ. (7 Μαρτίου 5.30 & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com