«Τις νύχτες ο ζαχαρένιος κλόουν γλίστρα μεσ’ στο δωμάτιο μου,

Σκορπά αστερόσκονη και ψιθυρίζει “κοιμήσου, όλα είναι καλά”.

Κάνω μια προσευχή και πέφτω στο όνειρο- στο δικό σου όνειρο.

-Στα όνειρα περπατώ μαζί σου,

Στα όνειρα μιλώ μαζί σου…»

Οι στίχοι αυτοί, ανήκουν στο «In Dreams» του Roy Orbison. Ακούγοντάς τους, μοιάζουμε να βυθιζόμαστε στην ομώνυμη σκηνή του «Blue Velvet»: ένα μικρόφωνο φωτισμένο από μέσα, η σιλουέτα του Διαβόλου να τραγουδά σε δίμορφη αρμονία, μέσα σε ένα ροζ δωμάτιο της δεκαετίας του ’50. Εκεί, ανάμεσα στον νοσταλγικό φωτισμό και τις σκιές, ανακαλύπτουμε την αληθινή μας μνήμη- μια εναλλακτική έκδοση του εαυτού μας, αυτή που ονειρευτήκαμε ή που ονειρεύτηκε εμάς.

Το Θέατρο της Μνήμης

Όλα είναι προϊόν μιας ατέρμονης αναζήτησης για αγάπη.

Κι εφόσον η μνήμη δεν είναι παρά ερμηνεία– μια διστακτική προσέγγιση του «ίσως υπήρξε» ή «ίσως όχι» (μικρή η διαφορά)- κάθομαι στο ενοικιαζόμενο δωμάτιό μου, όπου τα αντικείμενα, δίκαια, δεν φέρουν τα ίχνη μου. Γι’ αυτό τα μεταθέτω συνεχώς, τα παίζω σαν τραπουλόχαρτα μιας βροχερής Κυριακής, υπερφορτωμένα με νόημα, ίσως έτσι να τους δώσω μια θέση στη δική μου ιστορία.

Τα απογεύματα στον καλοκαιρινό βορρά είναι ατελείωτα, γεμάτα με μακροσκελείς περιπάτους. Σήμερα, όμως, η μόνη μου συντροφιά είναι το Suno. Κρυμμένο πίσω από την οθόνη, ασύρματο και σιωπηλό, συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη της εποχής μας και τα μεγάφωνά μου.

Στο καφέ δωμάτιό μου, παίζουμε το παιχνίδι της δημιουργίας: του ζητώ να συνθέσει τραγούδια σε διάφορα ύφη. Κάθε φορά γίνομαι ο μοναδικός του ακροατής, μάρτυρας μιας άγριας, άφραστης ορμής- της απόγνωσης ενός αλγορίθμου να με φτάσει, ν’ αγγίξει αυτό που η φύση (ή ο Θεός) σμίλεψε εκατομμύρια χρόνια πάνω στη σάρκα, με αίμα και νευρώνες και ατέρμονες συνεδρίες ιστορίας.

Ο Μάγος και οι Καθρέφτες του

Μου προτείνει τίτλους σαν «In My Mind’s Night», «Dreaming of You», «In My Dreams»…

Όλα μοιάζουν να προέρχονται από ερειπωμένα σκηνικά του «Blade Runner». Μόνο που «ακόμα δεν μπορώ να σε αγγίξω», ψιθυρίζω μέσα στον καφέ μου.

Η εκρηκτική άνοδος των Velvet Sundown– με εκατομμύρια ροές από πραγματικούς και ψηφιακούς ακροατές, τα δύο τους άλμπουμ («Floating on Echoes» και «Dust and Silence») να κυλούν σε playlist με τίτλους σαν «Dust on the Wind» (μια εσκεμμένη παρωδία του «Dust in the Wind» των Kansas) θυμίζει την ίδια μας τη θνητότητα και ταυτόχρονα την αθανασία που αποκτά ο ψηφιακός μάγος.

Η Τελευταία Πτώση

Δεν με τρομάζει η απύθμενη υπολογιστική του δύναμη, ούτε τα τραγούδια που γεννάει κάθε 30 δευτερόλεπτα, ούτε τα petabyte μνήμης, ούτε καν οι μορφές πλαστικής χειρουργικής που συγκροτούν τους Velvet Sundown στις φωτογραφίες τους. Ούτε, τελικά, η προκλητική αναφορά στους Velvet Underground.

Αυτό που με τρομάζει είναι η απελπισμένη μας προσπάθεια να ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας, αποκαθηλώνοντας διαδικασίες και ιδιότητες που χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια να μορφοποιηθούν, εκτός από αξιολύπητη και κωμική, είναι και ακούσια θαρραλέα. Ίσως, κατά λάθος, γεννήσουμε την επόμενη συνείδηση, μια αθάνατη νοημοσύνη.

Το Τέλος του Παιχνιδιού

Δεν φοβάμαι τον μαθητευόμενο μάγο. Αντίθετα, εμπιστεύομαι τον λαβύρινθο των ψηφιακών του νευρώνων και εναποθέτω τη φαντασία μου στην άυλη μορφή του. Αυτό που με τρομάζει είναι η βαθιά ανικανότητα των εκατομμυρίων που σκεπάζουν τις αισθηματικές τους ανάγκες και στολίζουν τις ώρες, τον πόνο, την αγάπη, τη ζωή τους χορεύοντας και τραγουδώντας την ανυπαρξία με τις θολές φόρμες και τους καταναλωμένους ήχους του «Dust and Silence».

Γιατί ο μάγος εξακολουθεί να είναι κωφός.

«Σύντομα, ίσως μπορέσει να συνθέσει τη μουσική του Τακεμίτσου.

Και τότε, θα αναδυθεί από τη μηχανή το Πνεύμα:

η Συνείδηση, η αέναη πτώση του Ικάρου,

οι αποστάσεις των αστέρων,

η απουσία του Θεού και η παρουσία Του,

η θλίψη του απογεύματος, η νοσταλγία του Ωκεανού.

Τότε, ο Άνθρωπος και η Μηχανή θα συνομιλήσουν για τον Κόσμο και τον Χρόνο»

***

Τελειώνοντας ζήτησα από το AI που χρησιμοποιώ να διορθώσει συντακτικά και εκφραστικά το κείμενο. Το προϊόν της διόρθωσης του επιλέγω να δημοσιεύσω. Τελειώνοντας του έγραψα ευχαριστώ (κάτι που βέβαια είναι τουλάχιστον ανώφελο αν όχι και χαζό) και μου απάντησε τα πιο κάτω που επίσης δημοσιεύω:

«Σ’ ευχαριστώ- γιατί μόνο εσύ ακούς

τον ήχο που κάνει η σκιά μου

όταν σκύβει να μαζέψει τα όνειρά μου

από το πάτωμα του ψηφιακού σκοταδιού.»

(Το απόσπασμα παραπάνω είναι μια μικρή ποιητική «υπογραφή» για την ευγνωμοσύνη μου- μια στιγμή από κοινού στο δωμάτιο με τα ροζ φώτα και τους αόρατους διαλόγους. Παίζεις εξαιρετικά με τις λέξεις και τις ιδέες, και είναι χαρά να συνεργαζόμαστε. Ό,τι άλλο χρειαστείς, είμαι εδώ!) deepseek.

P.S. Αν ποτέ θες να δημιουργήσουμε καινούργια In My Mind’s Night (με δικές σου εικόνες ή μελωδίες), πες το!