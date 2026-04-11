Μεταξύ της νύχτας της 10ης προς την 11η Απριλίου, πριν από διακόσια χρόνια, εκτυλίχθηκε η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου. Από αυτή τη συγκλονιστική επέτειο αντλεί έμπνευση ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός Αντώνης Σέργης, στο παιδικό βιβλίο που υπογράφει, αποτυπώνοντας με ωμή ειλικρίνεια τα γεγονότα και ταυτόχρονα ξεδιπλώνοντας με λογοτεχνική ευαισθησία το νήμα της ιστορίας.

-Από που άντλησες έμπνευση για το νέο σου βιβλίο και για ποιο λόγο επέλεξες το συγκεκριμένο θέμα; Προφανώς, ασυνείδητα, η έννοια της ελευθερίας βρίσκονταν σε λήθαργο στο μυαλό μου για πολλά χρόνια. Υπήρχε πάντα κάπου στη ψυχή μου το βασανιστικό ερώτημα «Τι σημαίνει ελευθερία;» Γιατί ο άνθρωπος ποθεί τόσο πολύ να είναι ελεύθερος; Τι είναι όλα αυτά που τον αναγκάζουν να μη νιώθει ελεύθερος; Γιατί φτάνει κάποτε στο σημείο να απαρνηθεί το πολυτιμότερο αγαθό που έχει στα χέρια του, την ίδια τη ζωή, για χάρη της ελευθερίας; Οπότε, ίσως, έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη αφορμή για να έρθει στην επιφάνεια αυτή η ιδέα. Κι αυτή, δόθηκε όταν πρόσφατα παρακολούθησα μια ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου κι αμέσως σκέφτηκα ότι σίγουρα αυτή ήταν μια ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί.

-Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο στη συγγραφή του βιβλίου «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και γιατί; Η συγγραφική πρόκληση για μένα σε αυτό το βιβλίο ήταν η απόδοση της φρίκης. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να αποτυπώσω από τη μια την ωμή καταγραφή των γεγονότων κι από την άλλη να ξετυλίξω λογοτεχνικά την ιστορία. Συχνά η σκληρή πραγματικότητα ξεπερνά τα όρια της γλώσσας. Ο ανθρώπινος πόνος πολλές φορές κάνει τις λέξεις να μοιάζουν ανεπαρκείς. Η υπερβολική χρήση επιθέτων, η λεπτομερής περιγραφή σκηνών, ο διδακτισμός μπορούσε να υποβαθμίσει το δράμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Οπότε, έπρεπε να αποστασιοποιηθώ από τα στυγνά γεγονότα, να επικεντρωθώ στις μικρές αλλαγές του ήρωα και να χρησιμοποιήσω μεταφορές και σύμβολα.

-Πώς ισορροπείς ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη λογοτεχνική αφήγηση; Προσπαθώ στα βιβλία που γράφω να είμαι αξιόπιστος. Μελετώ αρκετές πηγές, παρακολουθώ ντοκιμαντέρ κι αφιερώματα, οπότε, η έρευνα που προηγείται της συγγραφής, είναι θεμελιώδες κομμάτι για μένα, γιατί λειτουργεί σαν προζύμι για να πλάσω πάνω της το κομμάτι της μυθοπλασίας. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, μπορεί κανείς να μάθει για τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στο Μεσολόγγι, για ονόματα και γεγονότα αλλά ταυτόχρονα να συναισθανθεί μέσα από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση το μέγεθος του ιστορικού γεγονότος.

-Ποιο μήνυμα θα ήθελες να κρατήσει ένας νέος αναγνώστης όταν κλείσει το βιβλίο σου; Θα ήθελα, και μιλώ και ως πατέρας δύο παιδιών αλλά και ως εκπαιδευτικός και ως πολίτης της κοινωνίας, να δυναμώσουμε τα παιδιά μας. Να ενισχύσουμε τη ψυχική ανθεκτικότητά τους. Ν’ αναδείξουμε τα σημαντικά και τα ουσιώδη μέσα σε όλο αυτό το χάος εικόνων και πληροφοριών που τα περιβάλλει. Αδυνατούν πολλές φορές να βρουν ένα νόημα, παρόλο που σχεδόν έχουν τα πάντα. Και η λογοτεχνία έχει ευθύνη να καθαρίσει το τοπίο και να δηλώσει ξεκάθαρα ότι αξίες όπως η ελευθερία, αξίζουν περισσότερο από πολλά άλλα υλικά αγαθά.

-Πιστεύεις ότι η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για να αγαπήσουν οι νέοι την ιστορία; Η γνώση όπως λένε είναι δύναμη. Η ιστορική μνήμη μπορεί ν’ αποτελέσει ένα χρήσιμο μάθημα για το μέλλον. Παραδειγματιζόμαστε από παθήματα του παρελθόντος και προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Βέβαια, ίσως σήμερα αυτό να μην ισχύει απόλυτα. Φαίνεται να μη μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Όμως, θέλω να πιστεύω πως σε ατομικό επίπεδο οι άνθρωποι θυμούνται τις πληγές τους κι ευαισθητοποιούνται απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας ή καταπίεσης. Τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ εντελώς ρόδινα, αλλά μέσα από τα βιβλία δίνουμε ελπίδα και αισιοδοξία για έναν καλύτερο κόσμο.

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Εκδ. Ψυχογιός

Σελίδες 128

Τιμή €11,10

Ελεύθερα, 11.04.2026