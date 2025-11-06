Την τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόκτησης, κατοχής ή μεταφοράς πυροβόλου όπλου ή πυρομαχικών που ανήκουν στην Κατηγορία Β1 ή Β5, ενέκρινε η Βουλή. Πλέον η δυνατότητα χορήγησης ή αναστολής της άδειας θα παρέχεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ μέχρι σήμερα αυτά αποτελούσαν ευθύνη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι αλλαγές εγκρίθηκαν με 36 ψήφους υπέρ και μία εναντίον. Εναντίον ψήφισε ο βουλευτής Κωστής Ευσταθίου επειδή, όπως εξήγησε, διαφωνεί στη συσσώρευση υπερεξουσιών σε ένα και μόνο όργανο.

Σημειώνεται πως στην Κατηγορία Β1 ανήκουν τα βραχύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα και στην Β5 περιλαμβάνονται τα βραχύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που δεν ανήκουν στην Κατηγορία Α (δηλαδή εξαιρούνται τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από 21 βολές χωρίς επαναγέμιση με γεμιστήρα χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων).

Τι αλλάζει

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ψήφισε η Βουλή προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καθορισμός υποχρέωσης του αιτητή της άδειας για αιτιολόγηση του λόγου που αιτείται τη χορήγηση αυτής.

2. Παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό Αστυνομίας να ζητά και να λαμβάνει την άποψη οποιουδήποτε αρμόδιου επί του θέματος προσώπου για σκοπούς χορήγησης της άδειας.

3. Καθορισμός του Αρχηγού Αστυνομίας ως αρμόδιου οργάνου, για να αποφασίζει τη μη χορήγηση της άδειας, αντί της διαδικασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την οποία ο Αρχηγός Αστυνομίας υποβάλλει σχετική προς τούτο σύσταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λάμβανε την τελική απόφαση.

4. Καθορισμός του Αρχηγού Αστυνομίας ως αρμόδιου οργάνου, για να αποφασίζει τη χορήγηση της άδειας, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, αντί της διαδικασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την οποία ο Αρχηγός Αστυνομίας υποβάλλει σχετική προς τούτο σύσταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λάμβανε την τελική απόφαση.

5. Παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό Αστυνομίας να καθορίζει ανά περίπτωση τη χρονική ισχύ εκδοθείσας άδειας, νοουμένου ότι αυτή δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.

6. Θέσπιση διαδικασίας ανανέωσης της άδειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αιτητή, σύμφωνα με την οποία ο Αρχηγός Αστυνομίας προβαίνει σε εκ νέου εξέταση κατά πόσο συντρέχει πραγματικός λόγος που επιβάλλει την ανανέωση αυτής και δεν υφίσταται περί του αντιθέτου λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ακολούθως ανανεώνει την άδεια, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο, νοουμένου ότι αυτό δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

7. Παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό Αστυνομίας να αναστέλλει ή ανακαλεί άδεια για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, με σχετική ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου εν ευθέτω χρόνω.

8. Θεσμοθέτηση διαδικασίας παραχώρησης όπλου και πυρομαχικού Κατηγορίας Β1 ή Β5 από τον Αρχηγό Αστυνομίας σε αδειούχα πρόσωπα, νοουμένου ότι αυτά έχουν επιτύχει σε ειδική εκπαίδευση που παρέχεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ, σε περίπτωση αποτυχίας, η άδεια να ανακαλείται.

9. Θέσπιση υποχρέωσης επιστροφής του παρεχόμενου οπλισμού, σε περίπτωση λήξης, μη ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας.

Ο σκοπός των αλλαγών και η διαφωνία των οπλοπωλών

Σημειώνεται πως το ζήτημα απασχόλησε την Επιτροπή Νομικών σε προηγούμενες συνεδρίες της στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2025, όπου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρθηκε στους σκοπούς και στις κυριότερες πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτές αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και στην ενίσχυση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών. Παράλληλα, όσον αφορά τη ρύθμιση για παροχή των πυροβόλων όπλων και των πυρομαχικών στα αδειούχα πρόσωπα από τον Αρχηγό Αστυνομίας, αντί την προμήθεια αυτών από ιδιώτες, σημείωσε αφενός ότι η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και αφετέρου ότι δεν είναι νομικά επιτρεπτή η εν λόγω πρακτική χωρίς την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ως αναφέρει σχετική επί του θέματος γνωμάτευση.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών που παρέστη επίσης στις συνεδρίες, συμφώνησε με τις ρυθμίσεις, πλην της παραχώρησης του όπλου και του πυρομαχικού Κατηγορίας Β1 ή Β5 στα αδειούχα πρόσωπα από τον Αρχηγό Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να παρέχεται η δυνατότητα στα αδειούχα πρόσωπα, εάν το επιθυμούν, να προμηθεύονται αυτά και από τον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον συζήτησης, την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια που παρέχει τη δυνατότητα στον Αρχηγό Αστυνομίας να αναστέλλει ή ανακαλεί άδεια για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση αυτής.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναφερόμενος στην πιο πάνω επιφύλαξη της επιτροπής, επεξήγησε τη φιλοσοφία της εν λόγω ρύθμισης, υπογραμμίζοντας ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να προβαίνει στην εν λόγω αναστολή ή ανάκληση χωρίς αιτιολόγηση, για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, η φύση των οποίων επιτάσσει τη μη κοινοποίηση αυτών στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με σχετική ωστόσο ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου εν ευθέτω χρόνω.