Ο χώρος της πρώην κρατικής έκθεσης στην περιοχή της Έγκωμης αποτελεί ένα τεράστιο κομμάτι κρατικής γης, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο εδώ και χρόνια. Οι εποχές που φιλοξενούσε τη Διεθνή Κρατική Έκθεση – η οποία αποτελούσε τότε το εμπορικό γεγονός της χρονιάς – και προσέλκυε χιλιάδες κόσμο, έχουν περάσει ανεπίστρεπτί.

Πλέον, οι αρμόδιοι καλούνται να αξιοποιήσουν αυτή την τεράστια έκταση γης. Προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, δηλαδή της Έγκωμης, της ευρύτερης δυτικής Λευκωσίας και γιατί όχι ολόκληρης της πρωτεύουσας.

Ο χώρος της έκθεσης ανέρχεται στις 250 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Μια τεράστια έκταση, στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη. Και όμως από τις μέχρι σήμερα προτάσεις που έγιναν, φαίνεται ότι: Πρώτο. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό τον τεράστιο χώρο. Δεύτερο. Δεν υπάρχει όραμα. Έχουμε ακούσει για χώρο στάθμευσης λεωφορείων, για ξενοδοχεία, για χώρο πεζών, όπως είναι το δάσος Αθαλάσσας και άλλα.

Γιατί δεν έχουμε όραμα; Γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι σαν το πάρκο Αθαλάσσας και όχι κάτι σαν το Central Park της Νέας Υόρκης. Κάτι μοναδικό, κάτι εκτός των τετριμμένων, που θα αποτελούσε σημείο αναφοράς της περιοχής και ολόκληρης της χώρας. Ποια άλλα παραδείγματα μπορούμε να δούμε;

Το Μουσείο Beamish είναι το πρώτο «ζωντανό» περιφερειακό υπαίθριο μουσείο στην Αγγλία, που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή, κοντά στην πόλη Stanley, στην κομητεία Durham της Αγγλίας. Το Beamish πρωτοστάτησε στην έννοια του ζωντανού μουσείου. Η κατευθυντήρια αρχή του μουσείου είναι να διατηρήσει ένα παράδειγμα της καθημερινής ζωής στην αστική και αγροτική βορειοανατολική Αγγλία στο αποκορύφωμα της εκβιομηχάνισης στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το Ωκεανογραφικό Πάρκο (L’Oceanogràfic), που βρίσκεται στην Βαλένθια της Ισπανίας είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα του είδους του στην Ευρώπη, με έκταση 110.000 τετραγωνικά μέτρα και χωρητικότητα 42.000.000 λίτρα νερού. Φιλοξενεί 45.000 ζώα από 500 διαφορετικά είδη—συμπεριλαμβανομένων καρχαριών, πιγκουίνων, δελφινιών, θαλάσσιων λέοντων. Το πάρκο χωρίζεται σε δέκα περιοχές, ανάλογα με την προέλευση των θαλάσσιων ειδών που φιλοξενούνται εκεί.

Το Naismith Memorial Basketball Hall of Fame είναι αμερικανικό μουσείο ιστορίας της καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στη λεωφόρο Hall of Fame 1000 στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Περιέχει τη πληρέστερη βιβλιοθήκη της καλαθοσφαίρισης. Αφιερωμένο στον Καναδό-Αμερικανό ιατρό Τζέιμς Νέισμιθ, ο οποίος εφηύρε το άθλημα στο Σπρίνγκφιλντ, το Hall of Fame εισήγαγε την πρώτη του κατηγορία το 1959, πριν ανοίξει την πρώτη του εγκατάσταση στις 17 Φεβρουαρίου 1968. Προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου.

Παραδείγματα υπάρχουν άπειρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η κοινή συνισταμένη των πιο πάνω είναι ότι βρίσκονται σε τοποθεσίες μακριά, είτε από την πρωτεύουσα, είτε από τα κύρια αξιοθέατα της κάθε χώρας. Επομένως οπουδήποτε και αν δημιουργηθεί κάτι, αν είναι ωραίο και ενδιαφέρον, θα προσελκύσει κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον για επιπρόσθετες επενδύσεις.

Επομένως, ας σκεφτούμε λίγο έξω από τα στενά όρια της χώρας μας. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε κάτι μεγάλο επειδή το νησί μας είναι μικρό.