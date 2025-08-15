Η πιο πάνω φράση λέγεται συχνά στην κυπριακή επικράτεια. Προτρέπει κάποιον να μη μιλήσει όταν διαπιστώσει ένα κακώς κείμενο (να περάσουμε). Ίσως αυτό να οφείλεται στα πολλά χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Διότι, φαίνεται ότι όταν καταγγέλλεις τα κακώς κείμενα ή λάθη, δέχεσαι τις συνέπειες από τους επηρεαζόμενους.

Παραδείγματα πολλά.

Ο Ιγκνάτς Σέμελβαϊς (1818-1865) ήταν Ούγγρος γιατρός, που μετά τις σπουδές του, εργαζόταν στην Πρώτη Μαιευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Βιέννης. Τη δεκαετία του 1840, οι ιατρικοί χώροι είχαν τριπλάσια θνησιμότητα από τους θαλάμους των μαιών. Ο επιλόχειος πυρετός θέριζε στα νοσοκομεία στα μέσα του 19ου αιώνα και ήταν θανατηφόρος. Αυτό είχε διαπιστωθεί και από τις ίδιες τις γυναίκες που παρακαλούσαν να τις βάλουν στους θαλάμους των μαιών. Ακόμα και γυναίκες που γεννούσαν, για κάποιο λόγο, στο δρόμο δεν είχαν το ίδιο ποσοστό θνησιμότητας.

Ο Σέμελβάϊς παρατήρησε ότι γιατροί μετά τη διεκπεραίωση νεκροψίας επισκέπτονταν απ’ ευθείας τους θαλάμους γυναικών, χωρίς να πλένουν τα χέρια τους, μεταφέροντας μικρόβια. Οι μαίες δεν είχαν καμία επαφή με το νεκροτομείο και γι’ αυτό η θνησιμότητα στους θαλάμους τους ήταν πολύ μικρή. Ο Σέμελβάϊς εισηγήθηκε (1847) την πρακτική της πλύσης των χεριών με διαλύματα χλωριούχου ασβέστου για σκοπούς απολύμανσης. Κατέγραψε τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις του και δημοσίευσε σχετικό βιβλίο με τις διαπιστώσεις του σχετικά με την αιτία του επιλόχειου πυρετού και τον τρόπο προφύλαξης.

Όμως, οι μεγαλογιατροί της εποχής ενοχλήθηκαν όταν ένας 30χρονος νέος γιατρός τους υπέδειξε την αιτία των πολλών κρουσμάτων επιλόχειου πυρετού˙ είχαν προσβληθεί από την πρόταση να πλένουν τα χέρια τους και άρχισαν να τον χλευάζουν. Σύσσωμη η ιατρική κοινότητα απέρριψε τις παρατηρήσεις του Σέμελβαϊς που ήταν αντίθετες με τις καθιερωμένες επιστημονικές και ιατρικές απόψεις της εποχής. Και αυτό παρόλο που τα αποτελέσματα του, έδειξαν ότι το πλύσιμο των χεριών μείωνε τη θνησιμότητα.

Την εποχή εκείνη δεν μπορούσε να προσφερθεί κάποια αποδεκτή επιστημονική εξήγηση για τα ευρήματά του, ήταν μόνο παρατηρήσεις.

Οι υπεύθυνοι της Μαιευτικής Κλινικής δυσαρεστήθηκαν με τις δημοσιεύσεις του και τον απέλυσαν. Προσπάθειες για εργοδότηση αλλού απέτυχαν και όταν ακόμα προσπάθησε για υποδεέστερες θέσεις.

Οι πηγές αναφέρουν ότι και η ίδια η σύζυγός του δεν τον πίστεψε, δεν του συμπαραστάθηκε. Ο Σέμελβαϊς κατάντησε άνεργος και περιθωριοποιημένος.

Το 1865, ένας συνάδελφός του πρωτοστάτησε ώστε να κλειστεί σε άσυλο, με τον ισχυρισμό ότι υπέφερε από νευρική κατάρρευση. Εκεί ξυλοκοπήθηκε άγρια από τους φρουρούς. Μια πληγή στο δεξί του χέρι, που προκλήθηκε από τους ξυλοδαρμούς, μολύνθηκε. Χωρίς ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, η πληγή εξελίχθηκε σε γάγγραινα και πέθανε μόλις 14 μέρες αργότερα, στην ηλικία των 47.

Είκοσι χρόνια μετά το θάνατό του, οι διαπιστώσεις του Σέμελβαϊς κέρδισαν ευρεία αποδοχή, όταν ο Λουί Παστέρ επιβεβαίωσε τη θεωρία των μικροβίων και κατόπιν ο Τζόζεφ Λίστερ, ενεργώντας με βάση την έρευνα του Γάλλου μικροβιολόγου, εφάρμοσε μεθόδους υγιεινής με μεγάλη επιτυχία.

Ο Σέμελβαϊς έμεινε γνωστός ως πρωτοπόρος των αντισηπτικών διαδικασιών και «σωτήρας των μητέρων».

Τόλμησε και διαφώνησε με την επικρατούσα άποψη.

Δεν υπήρξε ο μόνος που τόλμησε να διαφωνήσει με το κατεστημένο και τιμωρήθηκε.

Στις 17 Φεβρουαρίου 1600, ο Ιταλός φιλόσοφος, ποιητής και αστρονόμος, Τζορντάνο Μπρούνο θανατώθηκε στην πυρά από την Ιερά Εξέταση για τις «αιρετικές» του απόψεις. Κατηγορήθηκε ως αιρετικός (1576) και αναγκάσθηκε να διαφύγει για να σωθεί. Κατέφυγε σε πολλές πόλεις, καταλήγοντας στη Βενετία. Εκεί, κατόπιν προδοσίας από κάποιον που προσποιείτο τον μαθητή του, συνελήφθη και παραδόθηκε στην Ιερά Εξέταση.

Ο Μπρούνο υποστήριζε, μεταξύ άλλων, την ηλιοκεντρική θεωρία. Ο ηλιοκεντρισμός είναι το αστρονομικό μοντέλο στο οποίο η Γη, οι πλανήτες και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο στο κέντρο του ηλιακού συστήματος. Ιστορικά, ο ηλιοκεντρισμός αντιτίθεται στον γεωκεντρισμό, σύμφωνα με το οποίο η Γη βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος και όλα τα άλλα ουράνια σώματα περιφέρονται γύρω της˙ ένα μοντέλο που κυριάρχησε για σχεδόν 2.000 χρόνια. Ανάμεσα στους υπέρμαχους αυτού του συστήματος ήταν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Κατά τον Μεσαίωνα το γεωκεντρικό μοντέλο υπήρξε επίσημη θέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Μπρούνο επέμενε στις απόψεις του και δεν τις αποκήρυξε οπότε καταδικάστηκε από την Ιερά Εξέταση και κάηκε στην πυρά.

Ένας άλλος που κινδύνευσε να καεί στην πυρά ήταν ο Γαλιλαίος (1564 -1642), Ιταλός φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος και φιλόσοφος, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστημονική επανάσταση. Είχε την τόλμη να αντιπαραταχθεί σε διαδεδομένες ατεκμηρίωτες θεωρίες της εποχής του, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί αιρετικός. Συγκρούστηκε ανοιχτά με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που έδωσε εντολή στον Γαλιλαίο να μην υποστηρίξει, ούτε να υπερασπιστεί, ούτε να διδάξει με οποιονδήποτε τρόπο την άποψη της ακινησίας του Ήλιου και της κίνησης της Γης (ηλιοκεντρισμός). Αρχικά υποσχέθηκε να υπακούσει αλλά όταν δημοσίευσε κάτι αντίθετο κλήθηκε στο Ιεροδικείο στη Ρώμη (1633). Ήταν τότε 69 χρονών όταν φυλακίστηκε και αναγκάστηκε να αποκηρύσσει τις ιδέες του όσον αφορά την κίνηση της Γης. Είχε προηγηθεί βλέπετε το κάψιμο του Μπρούνο (1600).

Έχει καταγραφεί στην ιστορία ότι, ο Γαλιλαίος φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση μονολογούσε σιγανά «Και όμως κινείται».

Συμπέρασμα: Έχει κόστος όταν διαφωνείς με το κατεστημένο αλλά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι ΑΝΑΡΜΟΣΤΟΙ δεν θα προχωρούσε η επιστήμη ούτε θα επερχόταν εξυγίανση σε διεφθαρμένες καταστάσεις. Θέλει τόλμη να διαφωνήσεις με το κατεστημένο.