ΣΗΜΕΡΑ αναμένεται να παρουσιασθούν ξανά ενώπιον παράνομου «δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Κύπρο, οι πέντε Ελληνοκύπριοι απαχθέντες από το κατοχικό καθεστώς. Οι πέντε Ελληνοκύπριοι κρατούνται από τις 19 Ιουλίου με γελοίες κατηγορίες, οι οποίες είναι αστήριχτες και εκτός οποιασδήποτε λογικής. Προφανώς και δεν θα μπορούσε ένα κατοχικό καθεστώς εγκάθετων να λειτουργεί με λογική.

ΟΙ κατοχικές αρχές για λόγους τακτικής και για προφανείς λόγους παρατείνουν την κράτησή τους. Για προφανείς λόγους καθυστερούν την εκδίκαση της υπόθεσης. Κι αυτά ενώ δεν μπορούν να υποστηρίξουν λογικά αυτή την υπόθεση, τη σύλληψη και παράνομη κράτηση δηλαδή, συνεχίζουν αυτό το φιάσκο.

ΚΙ όμως το πράττουν τούτο οι Τούρκοι επειδή θέλουν να δείξουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν και αποφασίζουν με βάση τις «νομοθεσίες» της αποσχιστικής οντότητας. Περαιτέρω, είναι σαφές πως με τις παράνομες αυτές ενέργειες τους επιχειρούν να τις συνδέσουν με το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διώκει σφετεριστές ελληνοκυπριακών περιουσιών. Νόμιμα το πράττει, στηρίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών της.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά προβαίνει σε αντίποινα και την ίδια ώρα επιχειρεί προφανώς να στήσει ένα σκηνικό ανταλλαγής. Πρόκειται για διαφορετικές προφανώς περιπτώσεις. Δεν μπορεί οι διώξεις, που γίνονται βάση της νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής και αφορούν σοβαρές παρανομίες, να συνδέονται με την παράνομη απαγωγή των πέντε.

ΔΕΝ τίθεται θέμα σύγκρισης ή και διασύνδεσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Την ίδια ώρα, είναι πρόδηλο ότι θα πρέπει να ενταθούν οι παρεμβάσεις για την απελευθέρωσή τους. Η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες προς την κατεύθυνση της απελευθερώσεως τους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, θα πρέπει και οι διάφοροι τρίτοι και κυρίως διεθνείς οργανισμοί, να παρέμβουν αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της Άγκυρας. Δεν θα πρέπει να πιστέψουν τον ισχυρισμό πως η Άγκυρα δεν έχει ανάμιξη και ότι δήθεν οι συλλήψεις έγιναν από το κατοχικό καθεστώς χωρίς να ενημερωθεί η Τουρκία. Ούτε ως ανέκδοτο δεν μπορεί τούτο να ειπωθεί καθώς γνωρίζουμε πως λειτουργεί η σχέση της Τουρκίας με τους εγκάθετους της. Συνεπώς Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και άλλοι ισχυροί διεθνείς παίκτες θα πρέπει να ζητήσουν από την κατοχική Τουρκία να απελευθερώσει τους πέντε.

ΕΚΕΙΝΟ, που προέχει, λοιπόν, είναι να απελευθερωθούν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Το θέμα έχει άλλωστε, πρωτίστως, ανθρωπιστική διάσταση.