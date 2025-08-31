Επισήμως, στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου διεξάγεται η δίκη του Γιάννη Γιαννάκη, αποκαλύφθηκε σε προηγούμενη συνεδρία ότι στο πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο έκανε μόνο μερικά μαθήματα. Ένα από αυτά ήταν στην «ψυχολογία του χιούμορ». Μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η δικαστής της υπόθεσης θα ανακοινώσει την ποινή, παρακαλώ να παραμείνουμε όλοι στο κλίμα του χιούμορ. Όπως συνάδει με το πνεύμα, που κάποιοι επέβαλαν στην όλη υπόθεση, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μάλιστα, είμαστε υποχρεωμένοι να κακίσουμε τη στάση της δικαστού. Ημερομηνία είναι αυτή που επέλεξε; 11η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι συνδεδεμένη με τον τρόμο; Δολοφόνησε το χιούμορ…

Με χιουμοριστική διάθεση, λοιπόν, σας καλώ να διαβάσετε σήμερα τη στήλη αγαπητοί φίλοι, διότι αν τη δείτε διαφορετικά, δεν εγγυώμαι την υγεία σας.

Θυμάστε πόσες φορές κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων που διεξάγεται η δίκη, η στήλη υπέδειξε ότι το γεγονός πως η Νομική Υπηρεσία περιέλαβε στις κατηγορίες μόνο την κυκλοφορία πλαστού πτυχίου πριν από 30 χρόνια ενώ παρέλειψε την περίπτωση του 2021, όπου επίσης φέρεται να έπραξε το ίδιο, θα επιμετρήσει σοβαρά στη μείωση της ποινής;

Η Νομική Υπηρεσία μας είπε όταν την ρωτήσαμε, πως δεν ήθελε να μπλέξει τα πράγματα. Εξήγησε, ότι η κυκλοφορία του πτυχίου το 2021 δεν περιλήφθηκε για να «αποφευχθούν περιπλοκές» με διαδικασίες και μαρτυρίες…

Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά αν περιλαμβανόταν και η περίπτωση του 2021; Η στήλη εξηγούσε σε προηγούμενα άρθρα της: «Ήταν νέος τότε. Ποιος δεν έκανε μια ανοησία στα νιάτα του, θα μπορούσε να πει κάποιος… Το Δικαστήριο θα καταλάβαινε ότι το ατόπημα του 1992 δεν ήταν μεμονωμένο. Ότι ήταν μια επαναλαμβανόμενη πρακτική. Επί χρόνια, ανέβαινε σκαλοπάτια εξουσίας και συνέχιζε να παρουσιάζει έγγραφα τα οποία μπορεί να βγήκαν από εκτυπωτή με… περισσό χιούμορ!

Η ποινή για μια πράξη του 1992 πάντα θα είναι πιο επιεικής. Αν όμως αποδειχθεί πως ένας αξιωματούχος υπέβαλε πλαστό πτυχίο μόλις πριν λίγα χρόνια, σε ώριμη ηλικία και με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, τότε δεν έχουμε απλώς μια παρανομία. Έχουμε ένα μοτίβο».

Τη συνέχεια διαβάστε την με χιούμορ. Προχθές, στο δικαστήριο, ο δικηγόρος του Γιαννάκη αναφέρθηκε στο χρόνο τέλεσης των επίδικων αδικημάτων που ήταν πριν από 30 χρόνια υποδεικνύοντας πως ο πελάτης του ήταν 31 και 32 χρονών, αντίστοιχα, ενώ πλέον είναι 61 ετών. Επικαλέστηκε νομολογία, για να υποστηρίξει πως αυτός ο παράγοντας λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση μιας ποινής. Σε κάποιο σημείο, μεταξύ άλλων ανάφερε: «…συνυπολογίζοντας και την τεράστια απόσταση χρονικά από την διάπραξη θα πρέπει να επιβληθεί μια αισθητά διαφοροποιημένη ποινή στον κατηγορούμενο από τις πιο πάνω αποφάσεις» (σ.σ. επικαλέστηκε δυο σχετικές αποφάσεις).

Αν δεν σας κόπηκε η χιουμοριστική διάθεση, διαβάστε και τη συνέχεια. Γράφαμε σε παλαιότερα άρθρα: «Όταν είχε τεθεί θέμα να κατηγορηθεί ο Γιαννάκη για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, οι σοφοί στη Ν.Υ. αποφάνθηκαν ότι δεν μπορούσε να σταθεί τέτοια κατηγορία. Είπαν, σ’ εμάς τους αδαείς, πως ακόμη και με πλαστά έγγραφα, δούλευε ο άνθρωπος. Ήταν τα δεδουλευμένα του!».

Στην προχθεσινή δικάσιμο, ο δικηγόρος του Γιαννάκη, δεν το άφησε να περάσει αναξιοποίητο. Ανάφερε: «Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι στην παρούσα υπόθεση δεν προκύπτει από τα γεγονότα ως δεδομένο η απόσπαση οποιουδήποτε ποσού, ούτε περιλήφθηκαν στο κατηγορητήριο κατηγορίες απόσπασης ή νομιμοποίησης όπως τις πιο πάνω αποφάσεις…». Και τόνισε: « Έχοντας όλα αυτά υπόψιν, κυρία Πρόεδρε, σας καλώ να επιδείξετε την μέγιστη δυνατή επιείκεια προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου».

Αν αντέχετε κι άλλη δόση… χιούμορ, προχωρήστε και στο επόμενο. Έγραφε η στήλη στις 8-8-2025: «Η δικαστής κατηγόρησε την κατηγορούσα Αρχή για παρελκυστική τακτική. Τότε, η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας ανέστειλε τις πέντε από τις οκτώ κατηγορίες. Γιατί άραγε; Τρία χρόνια δεν αντιλαμβανόταν η Ν.Υ. ότι αδυνατούσε να αποδείξει αυτές τις κατηγορίες; Κάποιοι προτάσσουν ότι η ποινή θα είναι η ίδια με τις άλλες τρεις. Στην κρίση του δικαστηρίου, όμως, είναι το ίδιο να επιβάλει ποινή για οκτώ κατηγορίες και το ίδιο για τρεις;».

Ο καθένας μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε δικηγόροι και δεν ξέρουμε. Ο δικηγόρος του Γιαννάκη, όμως, ξέρει. Και φαίνεται ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του ο άνθρωπος.

Διαβάστε τι ανάφερε στο δικαστήριο: «Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε οκτώ κατηγορίες συνολικά. Τις τρεις τις παραδέχθηκε, οι υπόλοιπες στην τελευταία δικάσιμο αποσύρθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό σημαίνει κ. Πρόεδρε, πως ο κατηγορούμενος στην τελική, δικαίως αμφισβητούσε εκείνες τις κατηγορίες, καθώς εκείνες που απέμειναν είναι εκείνες που στις 2/4 παραδέχθηκε (…) Και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση… είναι ευθύνη της κατηγορούσας Αρχής. Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί στον παράγοντα χρόνος».

Και το αποκορύφωμα: «Παραδέχθηκε ότι σε δυο περιπτώσεις κυκλοφόρησε πλαστά έγγραφα. Δηλαδή, στις 10/2/95 πλαστό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και στις 28/11/96, στην ίδια αίτηση, κυκλοφόρησε τον εν λόγω πανεπιστημιακό τίτλο με δυο σφραγίδες και απολυτήριο Λυκείου. Από τα γεγονότα, από τα όσα εκτέθηκαν, προκύπτει ότι βρέθηκαν για άγνωστο λόγο και με άγνωστο τρόπο στην κατοχή του κατηγορούμενου, κι αυτός τα κυκλοφόρησε. Δεν του αποδίδεται ότι τα κατήρτισε ούτε ότι τα αλλοίωσε. Εξού και αποσύρθηκαν οι κατηγορίες».

Με διάθεση χιούμορ τα αντιμετωπίζουμε όλα αγαπητοί φίλοι. Δεν υπονοούμε οτιδήποτε σοβαρό και οτιδήποτε εναντίον οποιουδήποτε. Απλώς, σε αυτό τον τόπο, για να αντέχουμε, πρέπει και τα σοβαρά να τα περνάμε για αστεία. Και δυστυχώς, δεν σπουδάσαμε όλοι «ψυχολογία του χιούμορ» όπως ο Γιαννάκη…