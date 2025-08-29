Η αναστολή πέντε εκ των συνολικά οκτώ κατηγοριών στην υπόθεση του τέως επιτρόπου Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, από τον Γενικό Εισαγγελέα αποτέλεσε βασικό επιχείρημα του συνηγόρου υπεράσπισής του κατηγορούμενου για μετριασμό της ποινής.

Στη σημερινή του αγόρευση ο δικηγόρος του κ. Γιαννάκη, Πέτρος Σταύρου, εστίασε σ΄ αυτό το σημείο. Κατά το επίμαχο σημείο της αγόρευσης του, ανέφερε: «Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε οκτώ κατηγορίες συνολικά. Τις τρεις τις παραδέχθηκε, οι υπόλοιπες στην τελευταία δικάσιμο αποσύρθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό σημαίνει κ. Πρόεδρε (σ.σ. απευθυνόμενος στη Δικαστή Νικόλ Γρηγορίου), όπως προκύπτει, πως ο κατηγορούμενος στην τελική, δικαίως αμφισβητούσε εκείνες τις κατηγορίες, καθώς εκείνες που απέμειναν είναι εκείνες που στις 2/4 παραδέχθηκε (…). Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύπτει από τις 2/4/25 μέχρι την ημέρα που θα επιβληθεί ποινή είναι ευθύνη της κατηγορούσας Αρχής. Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί στον παράγοντα χρόνο».

Θυμίζουμε πως η Νομική Υπηρεσία στις 6 Αυγούστου στις ανέστειλε τις πέντε από τις συνολικά οκτώ κατηγορίες της υπόθεσης σε βάρος του πρώην επιτρόπου, η οποία αφορούσε τις συνθήκες πρόσληψής του από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Στις 2 του περασμένου Απριλίου ο δικηγόρος Πέτρος Σταύρου που είχε αναλάβει λίγες ημέρες προηγουμένως την υπεράσπιση του Γιαννάκη, είχε δηλώσει εκ μέρους του πελάτη του παραδοχή σε τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού επίσημου εγγράφου, σε σχέση με το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου.

Δεν είχε παραδεχθεί τις κατηγορίες που αφορούν στον καταρτισμό των πλαστών εγγράφων. Επιπλέον, δεν παραδέχθηκε κατηγορία που αφορά πλαστογράφηση συστατικής επιστολής που παρουσίασε στον ΟΝΕΚ.

Κατά τ΄ άλλα, ο κ. Σταύρου εστίασε στο γεγονός ότι το παραποιημένο απολυτήριο Λυκείου του κ. Γιαννάκη δεν είχε κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Είπε, ανάμεσα σ΄ άλλα ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Γιαννάκη: «Παραδέχθηκε ότι σε δυο περιπτώσεις κυκλοφόρησε πλαστά έγγραφα. Δηλαδή, στις 10/2/95 πλαστό Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και στις 28/11/96, στην ίδια αίτηση, κυκλοφόρησε τον εν λόγω πανεπιστημιακό τίτλο με δυο σφραγίδες και απολυτήριο Λυκείου. Από τα γεγονότα, από τα όσα εκτέθηκαν, προκύπτει ότι βρέθηκαν για άγνωστο λόγο και με άγνωστο τρόπο στην κατοχή του κατηγορούμενου, κι αυτός τα κυκλοφόρησε. Δεν του αποδίδεται ότι τα κατήρτισε ούτε ότι τα αλλοίωσε. Εξού και αποσύρθηκαν οι κατηγορίες. Παραπέμπω στην υπόθεση Λεωνίδου, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε ‘να πούμε το αυτονόητο ότι κάποιος μπορεί να έχει διαπράξει το αδίκημα πλαστού κυκλοφορήσει που είναι αυτοτελές αδίκημα χωρίς να έχει ο ίδιος πλαστογραφήσει’. Για το απολυτήριο Λυκείου, παρόλο που είναι επίσημο έγγραφο, δεν είχε σκοπιμότητα και χρήση, ούτε προβλέπεται σε κάποιο σχέδιο υπηρεσίας ή να είναι απαραίτητο για εργοδότηση».

Ο κ. Σταύρου αναλύοντας τα κυριότερα σημεία της αγόρευσής του, που κατατέθηκε και γραπτώς, αναφέρθηκε στο χρόνο τέλεσης των αδικημάτων που ήταν πριν από 30 χρόνια υποδεικνύοντας πως ο πελάτης του ήταν 31 και 32 χρονών κατά τα επίδικα αδικήματα, ενώ πλέον είναι 61 ετών. Επικαλέστηκε νομολογία, για να υποστηρίξει πως αυτός ο παράγοντας λαμβάνεται υπόψιν στην επιμέτρηση μιας ποινής.

Η Δικαστής Νικόλ Γρηγορίου προγραμμάτισε την ανακοίνωση της ποινής για την 11η Σεπτεμβρίου το μεσημέρι.