Προσέξατε ότι υπάρχουν Ελληνοκύπριοι, που δικαιολογούν (μασώντας λόγια, βασικά) την αιχμαλωσία των πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς;

Όσο εξωφρενικό και να είναι, ακούς διάφορους να λένε: κάτι θα έγινε, δεν τους έπιασαν κουτουρού, να δούμε τι έκαναν τζιαι τούτοι… Τέτοιες ανοησίες. Κι όμως, όσο πάει γίνεται όλο και πιο ορατό ότι πραγματικά τους έπιασαν κουτουρού. Βασανίζουν πέντε ηλικιωμένους ανθρώπους προσπαθώντας επί ενάμιση μήνα να βρουν με τι τους κατηγορούν.

Όταν μάλιστα, οι δύο εξ αυτών, ζευγάρι, πείσθηκαν από τα κελεύσματα του κατοχικού καθεστώτος και έκαναν αίτηση στην επιτροπή ακίνητης περιουσίας για τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα. Και αυτούς τους ανθρώπους τους κουβάλησαν με χειροπέδες ακόμα και στο οδόφραγμα των Στροβιλιών για να κάνουν δήθεν αναπαράσταση να ανακαλύψουν αν έδειξαν και οι πέντε την ταυτότητά τους όταν περνούσαν ή αν ο ένας τους ξεγέλασε και δεν έδειξε ταυτότητα. Άκου, αναπαράσταση!

Λοιπόν, η εγκληματική συμπεριφορά του κατοχικού καθεστώτος πήρε νέες διαστάσεις. Χτες συνέλαβαν και τον Τουρκοκύπριο δικηγόρο Μουράτ Μετίν Χακί ο οποίος είναι ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το ζευγάρι των Ελληνοκυπρίων στην Επιτροπή. Ας μην απορούν οι Ελληνοκύπριοι τι συμβαίνει. Ας το αντιληφθούν τώρα που τους το δείχνουν: Έχουμε να κάνουμε με κατοχή. Κι αυτό από μόνο του είναι συνθήκη φασισμού, δεν έχει καμιά σχέση με έννομη τάξη. Πολύ περισσότερο όταν αυτή τη συνθήκη την δημιουργεί και την ελέγχει το φασιστικό καθεστώς της Άγκυρας το οποίο προχτές έβγαλε δικαστική απόφαση και καθαίρεσε την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη.

Σε καθεστώς κατοχής, λοιπόν, είναι αδιανόητο να βλέπει κανένας ομαλή λειτουργία θεσμών και ειδικά Δικαιοσύνη. Και η υπόθεση με τις παράνομες συλλήψεις των πέντε, τώρα και του δικηγόρου, αποκαλύπτει όλη αυτή την εξωφρενική διάσταση, την αλλοπρόσαλλη λειτουργία δήθεν κρατικών θεσμών. Το αλλοπρόσαλλο σε αυτή την ιστορία φαίνεται και από το γεγονός ότι είναι ανεξήγητος ο σκοπός τους.

Από τη μια πείθουν Ελληνοκύπριους να προσφύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων ως «αποτελεσματικό ένδικο μέσο», και από την άλλη αρπάζουν δυο ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στην Επιτροπή και για να έχουν επιχειρήματα στην υπόθεσή τους πήγαν να δουν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι περιουσίες τους. Είναι έγκλημα που πήγαν να δουν τις περιουσίες για τις οποίες με αίτηση στην Επιτροπή λένε επίσημα στο κατοχικό καθεστώς ότι είναι δικές τους;

Στο τέλος συλλαμβάνουν και τον δικηγόρο τους! Ο οποίος δικηγόρος χειρίζεται πολλές υποθέσεις Ελληνοκυπρίων στην Επιτροπή. Άρα; Σαμποτάρουν οι ίδιοι την Επιτροπή την ώρα που ισχυρίζονται ότι είναι «αποτελεσματικό μέσο»;

Όλο αυτό το διάστημα, από τις 19 Ιουλίου που άρπαξαν τους πέντε, προσπαθούν να τους συνδέσουν με τις διώξεις σφετεριστών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν βρήκαν τίποτε διότι δεν υπάρχει καμιά σύνδεση. Έτσι άρπαξαν και τον δικηγόρο και προσπαθούν να συνδέσουν αυτόν με τις διώξεις σφετεριστών για να «ενοχοποιήσουν» και τους πελάτες του. Ούτε αυτός έχει σχέση (το ερεύνησα, δεν το λέω αυθαίρετα), αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Ακριβώς διότι πρόκειται για ένα κατοχικό καθεστώς ελεγχόμενο από το φασιστικό καθεστώς της Άγκυρας. Κι όσοι Ελληνοκύπριοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, όσοι έχουν αποδεχθεί ότι στα κατεχόμενα υπάρχει κράτος, ας συνεχίσουν τον ύπνο του δικαίου. Μέχρι να έρθει η σειρά τους.

Υ.Γ. Το ζευγάρι που προσέφυγε στην Επιτροπή, δεν προσέφυγε για να ξεπουλήσει την περιουσία του, αλλά μόνο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης. Όμως, επειδή πρόκειται για κατοχικό καθεστώς, μια ανώμαλη κατάσταση δηλαδή και όχι για μια δημοκρατία όπου λειτουργούν θεσμοί, η προώθηση των υποθέσεων γίνεται επιλεκτικά. Οι αιτήσεις για απώλεια χρήσης πάνε στο κάτω μέρος της λίστας και ανεβαίνουν οι αιτήσεις για μεταβιβάσεις περιουσιών. Εκτός του ότι δεν έχουν χρήματα για αποζημιώσεις, προτιμούν να αρπάζουν περιουσίες παρά να πληρώνουν αποζημιώσεις. Έτσι είναι οι πλιατσικολόγοι. Με πατέντα.