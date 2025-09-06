ΔΕΝ υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Λευκωσία έχει «φρενάρει» το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κύπρου- Κρήτης. Ή ότι με ενέργειες της κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει αλλάξει γνώμη και αποφάσισε να εγκαταλείψει το έργο. Το αντίθετο. Δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι το έργο αυτό το αντιμετωπίζει ως ένα στρατηγικής σημασίας εγχείρημα, το οποίο θα προσθέσει σημαντικά στη γεωπολιτική προίκα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΕΤΣΙ αντιμετωπίσθηκε από την αρχή αυτό το μεγάλο έργο, που έχει περισσότερο γεωπολιτική σημασία. Έχει, ασφαλώς, και οικονομική διάσταση. Προφανώς και θα επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα των πολιτών.

ΣΥΝΕΠΩΣ, όσα λέγονται στην Αθήνα για τη στάση της Λευκωσίας δεν ισχύουν. Ενδεχομένως να λέγονται, να δηλώνονται, να γράφονται, για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε πολύ σε αυτά, εάν θέλουμε όλοι να προχωρήσουμε. Άλλωστε, θα το επαναλάβουμε για πολλοστή φορά, ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι… καταδικασμένες να πορεύονται μαζί. Χέρι με χέρι. Μπορεί να υπάρχουν σε κάποια ζητήματα διαφορετικές προσεγγίσεις, ενίοτε και διαφορετικά συμφέροντα. Τα μεγάλα εθνικά συμφέροντα, ωστόσο, είναι υπεράνω όλων.

ΕΚΕΙΝΟ το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσει η ελλαδική πλευρά, να ξεκινήσουν εργασίες στη θάλασσα. Να γίνει έρευνα στο βυθό και να ποντιστεί το καλώδιο. Αυτό θα συνιστά και σινιάλο ότι θα προχωρήσει μέχρι τέλους το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κύπρου- Κρήτης. Αυτό το σινιάλο το χρειαζόμαστε γιατί είναι σημαντικό για τα επόμενα βήματα. Για το τι μέλλει γενέσθαι με αυτό το μεγάλο στρατηγικό εγχείρημα.

ΤΗΝ ίδια ώρα, είναι πρόδηλο ότι θα πρέπει η ελλαδική πλευρά να στείλει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κατοχική Τουρκία. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιτρέψει στην κατοχική Τουρκία να εκφοβίζει, να απειλεί με απώτερο στόχο να σταματήσει την υλοποίηση του έργου αυτού. Είναι γνωστή η τουρκική τακτική. Τη βιώνουμε χρόνια.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ, λοιπόν, ότι η Αθήνα δεν θα πρέπει να αποδεχθεί τους τουρκικούς εκβιασμούς, τις απειλές και να προχωρήσει μπροστά. Μπορεί να το πράξει τούτο. Έχει τη δύναμη, χρειάζεται και την πολιτική απόφαση.

ΤΕΛΟΣ θα επαναλάβουμε αυτό που αναφέρθηκε ήδη πιο πάνω: Ελλάδα και Κύπρος είναι… καταδικασμένες να πορεύονται μαζί. Είναι «καταδικασμένες» από την κοινή τους ιστορία να βαδίζουν χέρι με χέρι.