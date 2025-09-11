Ένα από τα στοιχεία που διαπιστώνονται στις διάφορες έρευνες κοινής γνώμης σε σχέση με τις εκλογές είναι ότι ο κόσμος επιλέγει, ή έχει ψηλά στη λίστα των κριτηρίων για την ψήφο του, τα πρόσωπα και στη συνέχεια το κόμμα.

Αυτό μπορεί να τυγχάνει διαφόρων πολιτικών ερμηνειών ως προς τους λόγους που επικρατεί αυτή η εκλογική συμπεριφορά. Ωστόσο, πρόκειται για ένα δεδομένο που ενδεχομένως θα αποτελέσει βαρύμετρο για κάθε κόμμα στις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

Όποιο κόμμα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο προσωπικοτήτων, θα έχει και περισσότερες πιθανότητες συγκέντρωσης ψήφων από τη δεξαμενή της ευρύτερης ομάδας των ψηφοφόρων, πέραν του στενού κομματικού κύκλου.

Πρώτος στο κάδρο της αξιολόγησης, όσον αφορά τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, μπαίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Μπορεί οι διαδικασίες να μην έχουν ολοκληρωθεί τυπικά, ωστόσο η μεγάλη εικόνα έχει σχηματιστεί μετά την υποβολή ενδιαφέροντος την περασμένη Τρίτη.

Από την πρώτη ανάγνωση του ψηφοδελτίου προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία ασφαλώς διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία.

Πρώτο δεδομένο είναι ότι η Πινδάρου έσπευσε να κλείσει νωρίς το συγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτιμώντας προφανώς πως μια μακρά προεκλογική περίοδος, στην οποία θα μπουν από νωρίς στη μάχη οι 56 υποψήφιοι βουλευτές, θα αποδώσει καλύτερο αποτέλεσμα.

Αυτό θα διαφανεί ασφαλώς στην κάλπη. Προς το παρόν, ωστόσο, αφήνει κάποια μέτωπα ανοικτά, όπως είναι ο αριθμός των εδρών της επαρχίας Λευκωσίας σε συνδυασμό με τον αριθμό των εδρών στην επαρχία Πάφου, γεγονός που ενδεχομένως να διαταράξει τις ισορροπίες.

Ζήτημα προκύπτει και στην επαρχία Λάρνακας, με τη δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει στην εξεύρεση υποψηφίων.

Αυτό εξηγεί και τον προβληματισμό που είχε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, τους προηγούμενους μήνες σχετικά με το σε ποια επαρχία θα ήταν υποψήφια. Είναι ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσουν όλα τα κόμματα σε διάφορες επαρχίες, καθώς εκ των πραγμάτων κάποιες θέσεις θα είναι «κλειστές».

Πέραν αυτού, επιχειρώντας μια ακτινογραφία του ψηφοδελτίου στο σύνολο των επαρχιών, η Πινδάρου φαίνεται να έχει λόγους ικανοποίησης σε μεγάλο βαθμό.

Η επαρχία Λευκωσίας, λόγω και των προοπτικών που δημιουργεί η αποχώρηση τριών υφιστάμενων βουλευτών από τα κοινοβουλευτικά έδρανα, διαθέτει ένα αρκετά ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Σε αυτό συμμετέχουν δύο υφιστάμενοι βουλευτές, ο Δημήτρης Δημητρίου και η Σάββια Ορφανίδου, τρεις πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη, ο Γιώργος Παμπορίδης, ο Χαράλαμπος Πετρίδης και η Αναστασία Ανθούση, ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου της Αγλαντζιάς, καθώς και αρκετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου, μαζί με επιτυχημένους επαγγελματίες στον κλάδο τους.

Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Πόλυς Κουρουσίδης, η νομικός Έλενα Κούσιου και άλλα αξιόλογα στελέχη. Ιδιαίτερα γνωστή για τη δράση της είναι και η Τίνα Παύλου, που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο ως αριστίνδην.

Η Λεμεσός διαθέτει επίσης ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, στο οποίο ξεχωρίζουν οι δύο υφιστάμενοι βουλευτές, Φωτεινή Τσιρίδου και Νίκος Σύκας, οι οποίοι άφησαν έντονο αποτύπωμα πολιτικής δράσης στο κοινοβούλιο.

Το ψηφοδέλτιο ενισχύεται και από την παρουσία αρκετών νεαρών στελεχών, γνωστών στους Λεμεσιανούς κύκλους. Η συμμετοχή του Μιχάλη Κουνούνη ως αριστίνδην θεωρείται καλή προσθήκη.

Αντίστοιχη ικανοποίηση υπάρχει στην Πινδάρου και για το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου.

Οι Νίκος Γεωργίου και Γιώργος Κάρουλλας επαναδιεκδικούν, ενώ η παρουσία του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην θεωρείται ενισχυτική. Στην Κερύνεια, η επαναδιεκδίκηση έδρας από τη Ρίτα Σούπερμαν, σε συνδυασμό με τις υποψηφιότητες του προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ, Δήμου Γεωργιάδη, και του Βασίλη Κουμέτου, συνθέτουν επίσης ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο.

Στην Πάφο υπάρχει η προοπτική μίας ακόμη προσθήκης, εφόσον αυξηθούν οι έδρες σε πέντε. Η αύξηση των εδρών μειώνει και το εκλογικό μέτρο της επαρχίας, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει θετικά.

Από εδώ και πέρα, το βάρος της ευθύνης πέφτει στους ώμους της ηγεσίας του κόμματος, για τους χειρισμούς που θα κάνει όσον αφορά τις επαρχίες με περισσότερους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, αλλά και το πώς θα κλείσει το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας.

Βασική παράμετρος θα είναι επίσης η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος, τα πολιτικά μηνύματα που θα εκπέμψει και οι ισορροπίες που θα πρέπει να διατηρηθούν σε σχέση με τις διάφορες τάσεις που επικρατούν εντός του κομματικού ακροατηρίου.