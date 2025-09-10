Η μέρα υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ πέρασε, αλλά το κεφάλαιο υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές παραμένει για την Πινδάρου ανοικτό. Με τα δεδομένα όπως είχαν διαμορφωθεί χθες το μεσημέρι, θα πρέπει στον Δημοκρατικό Συναγερμό να ετοιμάζονται για εσωκομματικές κάλπες για την επαρχία Λευκωσίας και την επαρχία Λεμεσού, όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων του ψηφοδελτίου. Οι εσωκομματικές εκλογές, βέβαια, είναι προγραμματισμένες για τις 4 Οκτωβρίου, οπότε μέχρι τότε μπορεί κάποιος ή κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους και να αποφευχθεί το στήσιμο καλπών.





Ένας ακόμα αστάθμητος παράγοντας είναι ο τελικός αριθμός των εδρών της Λευκωσίας, καθώς, υπό τα δεδομένα όπως είναι σήμερα, μάλλον μειώνονται σε 19 από 20. Το συγκεκριμένο θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά με το κλείσιμο των εκλογικών καταλόγων στις 2 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, ανοικτό παραμένει και το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας, όπου από τις έξι θέσεις, προς το παρόν, το ενδιαφέρον περιορίζεται σε τρεις. Η παρουσία της Αννίτας Δημητρίου, η οποία εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης, και η επαναδιεκδίκηση έδρας από τον Πρόδρομο Αλαμπρίτη δημιουργούν αυξημένο ανταγωνισμό, ο οποίος φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η ηγεσία φαίνεται να επικεντρώνει την προσπάθειά της σε αναζήτηση και αριστίνδην υποψηφίου.

Πώς έχουν τα δεδομένα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αριστίνδην, έχει φτάσει τους 21. Συνεπώς, εάν οι έδρες της Λευκωσίας παραμείνουν 20, θα μείνει εκτός ένας υποψήφιος· εάν μειωθούν σε 19, τότε θα πρέπει να μείνουν εκτός δύο. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι έδρες της Πάφου, άρα θα πρέπει να αναζητηθεί επιπλέον υποψήφιος για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιό της.

Σε ό,τι αφορά τη Λεμεσό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αριστίνδην, φτάνει τους 14, ενώ οι θέσεις του ψηφοδελτίου είναι 12.

Στις υπόλοιπες επαρχίες φαίνεται ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι ο ίδιος με τον αριθμό των θέσεων στο ψηφοδέλτιο. Στην όλη εξίσωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ποσόστωση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα δεδομένα από τη χθεσινή μέρα έχουν ως εξής όσον αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ:

Επαρχία Λευκωσίας:

Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χαράλαμπος Πετρίδης, Πόλυς Κουρουσίδης,Νεόφυτος Ζαμπάς, Μάριος Ηλία, Ανδρέας Καραμάνος, Έλενας Κούσιου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Μανιταράς, Χριστάκης Μελετιές, Κωνσταντίνος Μούντουκος, Χρίστος Πάλλης, Θεόδωρος Τσάτσος, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Γιώργος Χρυσάνθου, Κώστας Γαβριηλίδης

Και ως αριστίνδην οι Δημήτρης Δημητρίου και Τίνα Παύλου.

Επαρχία Λεμεσού:

Φωτεινή Τσιρίδου, Νίκος Σύκας, Γιώργος Καραϊσκάκης, Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος Τίμης Ευθυμίου, Ονησίφορος Ιορδάνους, , Ανδρέας Μιχαηλίδης, , Αντώνης Στυλιανού, Μιχάλης Φελλάς, Λευτέρης Περικλή, Ελευθέριος Τσιάκκιροςς, και Αντώνης Τσολάκης.

Ως αριστίνδην, οι Μιχάλης Κουνούνης και Αγγελική Ριαλά.

Επαρχία Αμμοχώστου:

Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου, Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Γιώργος Λυσανδρίδης, Παναγιώτης Μαούρης, Δημήτρης Κουμής, Ανδρέας Σιάμαρος και Παύλος Λιασίοδης.

Αριστίνδην: Ο Πάρις Μάρκου

Επαρχία Λάρνακας:

Αννίτα Δημητρίου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Άντρεα Θεολόγου Μανώλη.

Επαρχία Πάφου:

Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέττα Κωνσταντίνου, Σωτήρης Κουππάρης και Γιώργος Θεοδοσίου.

Επαρχία Κερύνειας:

Ρίτα Σούπερμαν, Βασίλης Κουμέτος και Δήμος Γεωργιάδης