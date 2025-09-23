Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ σήμερα, στη Νέα Υόρκη, του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντάσεων, που προκαλούνται μεθοδευμένα από την κατοχική Τουρκία. Μια εξέλιξη που θα πρέπει να ενταχθεί στην εξίσωση των διεργασιών στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτή της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και Ερντογάν θα συναντηθούν μετά από αρκετό καιρό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις λόγω των τεταμένων σχέσεων, παρά το γεγονός ότι κανάλια επικοινωνίας λειτουργούσαν. Η Αθήνα προσπαθεί να συντηρεί αυτή την επικοινωνία για να αποτρέπονται τα χειρότερα. Κι αυτό επειδή συχνά-πυκνά η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις της, καταστάσεις που δύσκολα μπορούν να τύχουν διαχείρισης.

ΔΕΝ είναι σημερινά τα προβλήματα. Η Τουρκία συντηρεί μια κατάσταση με εντάσεις καθώς επιχειρεί συστηματικά να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Επιχειρεί με κινήσεις της να εφαρμόσει μια πάγια τακτική. Γκριζάρισμα περιοχών, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και συμπερίληψη αυτών σε μια ατζέντα με «γκρίζες περιοχές». Τούτο προφανώς και δεν μπορεί να το ακολουθήσει η Αθήνα, πλην όμως, η κατοχική Τουρκία επιμένει σε αυτή την τακτική.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως στη σημερινή συνάντηση, που δεν αναμένεται να είναι μακρά, θα συζητηθούν, κατά πάσα πιθανότητα, και οι τουρκικές ενστάσεις για την υλοποίηση του έργου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου. Προφανώς και δεν μπορεί η Ελλάδα να ζητήσει την άδεια της κατοχικής δύναμης για να προχωρήσει. Ωστόσο, από τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία προβάλλει εμπόδια προφανώς και το θέμα θα συζητηθεί. Για να ξεκαθαρισθεί- θεωρούμε- από ελλαδικής πλευράς πως είτε το θέλει η Τουρκία είτε όχι, το έργο θα υλοποιηθεί και Ελλάδα και Κύπρος θα διασυνδεθούν ηλεκτρικά.

Η ΕΛΛΑΔΑ, όπως και η Κύπρος έχουν, σε αυτό το πεδίο, ένα εργαλείο, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, κι αυτό είναι το πεδίο των ευρωτουρκικών. Η κατοχική δύναμη, για οικονομικούς κυρίως λόγους χρειάζεται τη διατήρηση καναλιών επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό ρόλο έχουμε, Ελλάδα και Κύπρος.

ΑΥΤΟ το μήνυμα θα πρέπει να διαβιβασθεί στον Ερντογάν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να το κατανοήσει. Αν και η σκέψη του θα είναι προφανώς στη συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

ΜΙΑ συνάντηση που «έψηναν» εδώ και καιρό Ουάσιγκτον και Άγκυρα. Η κατοχική δύναμη προτάσσει το γεγονός ότι θέλει να πάει στην αμερικανική πρωτεύουσα για… ψώνια. Κι αυτό μετρά για τον Πρόεδρο Τράμπ.