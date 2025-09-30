Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον εγκάθετο της Άγκυρας στα κατεχόμενα, Ερσίν Τατάρ, το περασμένο Σάββατο στη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσε το εξής: Ότι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού, θα συνεχίσει, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τις προσπάθειες στο Κυπριακό.

ΤΟ εξέφρασε τούτο και στη διάρκεια της συνάντησης αλλά και διά της ανακοίνωσης, που εκδόθηκε αμέσως μετά, και στην οποία τόνιζε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι ο Γενικός Γραμματέας, που αναλώνει χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο για τις πρωτοβουλίες του στο Κυπριακό, δεν έχει απογοητευτεί από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες. Δεν άφησε το Κυπριακό στο αδιέξοδο. Αντίθετα συνεχίζει τις προσπάθειες. Επιλέγει τα μικρά βήματα, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τις συχνές επαφές, συναντήσεις, άτυπες και μη, για να συντηρήσει το Κυπριακό στο προσκήνιο.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ της Νέας Υόρκης, του περασμένου Σαββάτου, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι συγκλήθηκε για να αποτελέσει εν πολλοίς γέφυρα μέχρι την επόμενη άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη, που αναμένεται να συγκληθεί τον ερχόμενο μήνα, τον Νοέμβριο.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι ενόψει των παράνομων εκλογών στην κατεχόμενη Κύπρο, που χρονικά τοποθετούνται στις 19 Οκτωβρίου, δεν αναμένονται οποιεσδήποτε κινήσεις. Γι΄ αυτό ακριβώς και η συνάντηση του περασμένου Σαββάτου θεωρείται διαδικαστική και κίνηση συντήρησης των προσπαθειών.

ΑΛΛΑ τι μπορεί κανείς να αναμένει μετά την παράνομη ψηφοφορία στις κατεχόμενες περιοχές; Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, όποιος και να επιλεγεί, τις εξελίξεις θα τις καθορίσει η κατοχική δύναμη, η Τουρκία.

ΑΝΤΙ να υπάρχουν ψευδαισθήσεις, είναι καλύτερα να διαμορφώσουμε πολιτικές για την επόμενη ημέρα. Προφανώς και η Λευκωσία δεν αναμένει τις τουρκικές κινήσεις και να τις ακολουθήσει. Τούτο το απέδειξε με μια σειρά ενέργειες που έγιναν για τη συντήρηση του Κυπριακού στο προσκήνιο. Οι κινήσεις που έγιναν για να μην σταματήσουν, οι όποιες ενέργειες από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Εγχείρημα καθόλου εύκολο όταν υπάρχουν σε εξέλιξη δυο πόλεμοι.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις τουρκικές μεθοδεύσεις σε βάρος της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδος, είναι με επιθετική πολιτική. Ιδιαίτερα στο πεδίο στο οποίο έχουμε πλεονεκτήματα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΕ ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να στραφούν προς την κατοχική δύναμη, εάν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία.