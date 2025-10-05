«Η σύσταση μου προς τον καθένα από εσάς εδώ σήμερα, είναι να μη σχεδιάζετε υπηρεσίες, πολιτικές ή στρατηγικές, χωρίς τη συμμετοχή των θυμάτων εμπορίας προσώπων» είπε η Irene Che ηγέτιδα επιζώντων σωματεμπορίου, πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της οργάνωσης Step Up Stop Slavery στη Λευκωσία, στη διάρκεια συζήτησης για την επαγγελματική υποστήριξη επιζώντων εμπορίας ανθρώπων, μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και του συστήματος ασύλου.

Απευθυνόταν σε επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο 4ήμερο διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα το trafficking, που πραγματοποιήθηκε στις 15, 16, 17 και 19 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λευκωσία. «Πιστεύω με όλη μου την καρδιά – είπε – ότι τίποτα για εμάς, δεν πρέπει ποτέ να αποφασίζεται, χωρίς εμάς. Ανησυχώ για τα πολλά θύματα, που καταλήγουν να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, πολύ φοβισμένα να μιλήσουν ανοιχτά, να αναγνωριστούν ή να αναζητήσουν και να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τις ευάλωτες γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, που εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο θυματοποίησης και αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια, έλλειψη φροντίδας παιδιών, περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τον συνεχή φόβο της περιθωριοποίησης.

Οι ηγέτες των επιζώντων, παίζουν κρίσιμο ρόλο στο να φέρουν αυτές τις κρυφές πραγματικότητες, στο φως. Αν δεν μιλήσουμε εμείς γι’ αυτές τις γυναίκες, πολύ συχνά κανείς άλλος δεν θα μιλήσει. Όταν ως ηγέτιδα των επιζώντων, μπαίνω σε χώρους με θύματα εμπορίας, συνδέονται αμέσως μαζί μου και αυτή η εμπιστοσύνη, μου επιτρέπει να βοηθώ να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της βιωμένης πραγματικότητας τους και των επαγγελματικών συστημάτων, που υποτίθεται ότι τους υποστηρίζουν. Εκείνη τη στιγμή, το παρελθόν μου δεν είναι πλέον βάρος – γίνεται γέφυρα». Η Irene Che παρατήρησε ότι «οι ηγέτες των επιζώντων, ενισχύουν φωνές που δεν θα ακούγονταν ποτέ.

Διασφαλίζουμε – πρόσθεσε – ότι οι επιζώντες, δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως δικαιούχοι υποστήριξης, αλλά ως ειδικοί, συνεργάτες και ηγέτες, που διαμορφώνουν την πορεία προς τα εμπρός. Αυτός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μας ρόλους. Γνωρίζουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι διακινητές, τα συστήματα που αποτυγχάνουν και τα τρωτά σημεία που εκμεταλλεύονται οι σωματέμποροι. Αυτή η γνώση, είναι κρίσιμη για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία άλλων, που διατρέχουν κίνδυνο. Δεν είμαστε μόνο επιζώντες εμπορίας ανθρώπων, είμαστε οι αποτρεπτικοί παράγοντες της εμπορίας ανθρώπων».