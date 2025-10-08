Όταν πεθαίνει κάποιος, οι συνάνθρωποί του, συνήθως, παραγράφουν τις όποιες προσωπικές διαφορές μπορεί να είχαν και τις περιπτώσεις εκείνες που ο ένας πλήγωσε τον άλλο. Του φαινομένου αυτού δεν εξαιρούνται ούτε και οι πολιτικοί. Πλην, όμως, είναι μερικές περιπτώσεις, που δυσκολεύεται κάποιος να αποδεχθεί ότι αποτελούν δείγμα μεγαλοψυχίας. Όπως για παράδειγμα, η περίπτωση της Καίτης Κληρίδου, η οποία κηδεύεται σήμερα. Απαιτείται υπερπροσπάθεια για να κατανοήσει πώς γίνεται ένας πολιτικός να την έχει προ διετίας χαρακτηρίσει «αχθοφόρο μεγάλου ονόματος» και χθες, «προσωπικότητα».

Εν γνώσει της σήμερα η στήλη σχοινοβατεί λόγω της ευαίσθητης συγκυρίας της κηδείας της αποβιώσασας πολιτικού. Και κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε. Πλην, όμως, ακριβώς λόγω της ευαίσθητης συγκυρίας, απαιτείται να αναδείξουμε το γεγονός. Και ας αποφανθεί ο καθένας αν πρόκειται για ανυπέρβλητη μεγαλοψυχία ή μήπως για απύθμενη υποκρισία.

Θα παραμείνουμε αυστηρά σε απτή καταγραφή δεδομένων και γεγονότων. Θυμίζοντας καταρχάς, την έκρηξη της Καίτης Κληρίδου στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2023.

Σε ανάρτησή της έλεγε για τον Νίκο Αναστασιάδη: «Η μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Αμαύρωσε τον ΔΗΣΥ με την διαφθορά της διακυβέρνησής του και τώρα προσπαθεί να διαιρέσει τον ΔΗΣΥ…….. Δεν σεβάστηκε τον Γλαύκο Κληρίδη και τις αρχές και αξίες που πρεσβεύει. Δεν σεβάστηκε το κόμμα που τον ανάθρεψε και τον ανέδειξε».

Επίσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με επικρίσεις που δεχόταν ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εκλογών, η Καίτη Κληρίδου ανέφερε ότι «έχει καιρό που άρχισε να φθείρεται το όνομα του κ. Νίκου Αναστασιάδη». «Είναι μικρός ο τόπος μας και όλοι ξέρουμε πράγματα και καταστάσεις και κάποτε, αν μας συμφέρει τις κρύβουμε» πρόσθεσε. «Ο βίος και πολιτεία του καθενός είναι ανοικτό βιβλίο στην Κύπρο και δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες σκέψεις νωρίτερα για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος» κατέληξε.

Εκείνη η έκρηξη της Καίτης Κληρίδου δεν έμεινε αναπάντητη από τον Νίκο Αναστασιάδη. Σε δηλώσεις του μετά που είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα είπε: «Δεν θέλω να σχολιάζω χυδαιότητες. Δεν θέλω να σχολιάζω αυτό που προσπάθησαν άλλοι να περάσουν μέσα στο λαό. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο».

Υπήρξε, όμως, και συνέχεια. Αργότερα εξέδωσε γραπτή δήλωση αναφορικά με την τοποθέτηση της Καίτης Κληρίδου. Αυτούσια εκείνη η δήλωση: «Πραγματικά θλίβομαι, γιατί είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω για να απαντήσω, όχι στις πολιτικές θέσεις της κ. Κληρίδου, τις οποίες απόλυτα σέβομαι, αλλά στην καθόλα απαράδεχτη και ανυπόστατη υιοθέτηση ισχυρισμών των όσων, για προεκλογικές σκοπιμότητες, θέλουν να μηδενίσουν το έργο της δεκαετούς διακυβέρνησης, αλλά και τη χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος μου.

Θέλω να διαβεβαιώσω την κ. Κληρίδου και όσους υιοθετούν ανάλογες ύβρεις ότι, όπως και στην περίπτωση του ιστορικού μας ηγέτη Γλαύκου Κληρίδη, οι τόνοι λάσπης που εκτόξευσαν εναντίον του, στο τέλος έπληξαν όχι τον ίδιο αλλά τους συκοφάντες του. Δυστυχώς, η όλη συμπεριφορά της κ. Καίτης Κληρίδου φέρνει στη μνήμη μου τη ρήση του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος αναφερόμενος στον γιο του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, είχε πει “ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος δεν είναι τι άλλο παρά αχθοφόρος ενός μεγάλου ονόματος”».

Ο προαναφερθείς χαρακτηρισμός του «αχθοφόρου ενός μεγάλου ονόματος», όμως, δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον χαρακτηρισμό τον οποίο χρησιμοποίησε χθες ο Νίκος Αναστασιάδης στο μήνυμα το οποίο έγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων για την Καίτη Κληρίδου.

Το μήνυμά του αυτολεξεί: «Η πολιτική ζωή γίνεται φτωχότερη όταν φεύγουν προσωπικότητες όπως η Καίτη Κληρίδη, και σήμερα αυτό πενθούμε. Καλή αντάμωση με τον πατριάρχη της παράταξης, τον αείμνηστο πατέρα σου Γλαύκο Κληρίδη, Καίτη μου. Καλό παράδεισο».

Ανυπέρβλητη μεγαλοψυχία, λοιπόν, ή μήπως απύθμενη υποκρισία; Ο καθένας ας κρίνει.