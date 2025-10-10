Δεκαετίες ολόκληρες ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα βγουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, να ομολογήσουν ένα λάθος. Βγαίνουν συγκεκριμένα προβλήματα στη φόρα και ακολουθούν κατά σειρά η συντεχνία των λειτουργών, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο/η αρμόδιος υπουργός, τώρα η αρμόδια υφυπουργός, να εξηγούν ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη, δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν είχαν καταγγελία, έχουν έλλειψη προσωπικού… Χίλιες δικαιολογίες.

Όπως τώρα στην περίπτωση με την 79χρονη η οποία βρισκόταν κλειδωμένη στο σπίτι της. Φώναζε βοήθεια, την άκουγαν οι γείτονες και λένε ότι έκαναν καταγγελίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες υποστηρίζουν, όπως πάντα, ότι ουδείς έκανε καταγγελία και, μάλιστα, μόλις ενημερώθηκαν έτρεξαν να βοηθήσουν.

Βαρεθήκαμε να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Λες και ζούμε σε καμιά αχανή χώρα με δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους και είναι αδύνατο να πληροφορηθούν αυτοί που πρέπει για όλα τα προβλήματα. Τώρα, πάντως, έχασα κάθε ελπίδα. Διότι τώρα έχουμε υφυπουργείο Πρόνοιας, που υποτίθεται θα έπρεπε να δώσει διαφορετική εικόνα. Αλλά έχουμε και από την αρμόδια υφυπουργό μια επανάληψη.

«Είδα το θέμα στην ηλεκτρονική έκδοση του Φιλελευθέρου και ζήτησα ενημέρωση. Μου αναφέρθηκε πως δεν υπήρχε ενημέρωση στις Υπηρεσίες για κακομεταχείριση, κακοποίηση ή βία», έλεγε χθες η Μαριλένα Ευαγγέλου. Δεν αμφισβητώ τις ευαισθησίες και τις προθέσεις της καθόλου. Αλλά, δεν γίνεται να αρκείται στην ενημέρωση που της κάνουν. Οφείλει να κάνει πολύ περισσότερα. Αν δεν λειτουργούν οι διαδικασίες, αν δεν αντιδρούν έγκαιρα, αν αδυνατούν να ανταποκριθούν χωρίς την πίεση των ΜΜΕ, να βρει τι φταίει, να το κατεδαφίσει και να ξανακτίσει το σύστημα από την αρχή. Αν δεν γίνει έτσι θα συνεχίσουν να βγαίνουν στο φως δράματα στις γειτονιές μας, και θα συνεχίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να δικαιολογούνται, μετά τις δημοσιοποιήσεις που τις εκθέτουν. Αυτό συμβαίνει για δεκαετίες. Αυτό συνεχίζεται. Δυστυχώς.

Τι πάει καλά για να πάνε και οι κοινωνικές υπηρεσίες, θα μου πεις; Προσέξατε χτες γιατί καταδίκασε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ); Ομόφωνα παρακαλώ! Διότι όταν εκλέγηκε βουλευτής η Ελένη Θεοχάρους και αποφάσισε να παραιτηθεί (πριν αναλάβει) για να πάει στη θέση της στη Βουλή ο επιλαχόντας Γιώργος Παπαδόπουλος, οι κυπριακές Αρχές «δεν αντιμετώπισαν αποτελεσματικά το νομοθετικό κενό, ούτε παρείχαν νόμιμη εναλλακτική λύση», με αποτέλεσμα να σημειωθεί παράνομη παρέμβαση στο δικαίωμα του Παπαδόπουλου να εκλεγεί.

Είχε αναλάβει βουλευτής έγινε προσφυγή εναντίον του και το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή του. Η Βουλή, αναγνωρίζοντας το νομικό κενό, τροποποίησε τον εκλογικό νόμο, ώστε να καλύψει την περίπτωση, και ο Παπαδόπουλος ανακηρύχθηκε ξανά βουλευτής. Ξανάγινε προσφυγή και το Ανώτατο ακύρωσε ξανά την εκλογή του. Η Βουλή έκανε νέα τροποποίηση και εν συνεχεία Συνταγματική Τροποποίηση, για να ρυθμίσει οριστικά τον εκλογικό νόμο. Έτσι ο Παπαδόπουλος ανακηρύχθηκε για τρίτη φορά βουλευτής. Αλλά έγινε και τρίτη προσφυγή εναντίον του, και το Ανώτατο ακύρωσε ξανά την εκλογή του.

Προσέξτε, ανακηρύχθηκε βουλευτής τρεις φορές και τρεις φορές ακυρώθηκε η ανακήρυξη. Το ΕΔΑΔ επιδίκασε στον Παπαδόπουλο αποζημίωση 8.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Αλλά, το ζήτημα είναι το ρεζιλίκι της κυπριακής Πολιτείας.

Κοτζάμ νομικοί – νομοθέτες στη Βουλή και δεν μπορούσαν να πάρουν μια σωστή απόφαση; Ούτε και το Ανώτατο; Έπρεπε να φτάσει η χάρη μας στο ΕΔΑΔ για να τους πουν ότι η κυπριακή νομοθεσία δεν προέβλεπε κανέναν μηχανισμό, ούτε διορισμό επιλαχόντος, ούτε αναπληρωματική εκλογή, για την κάλυψη κενής έδρας, «παρότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ήταν προβλέψιμο». Μα ποιος να το προβλέψει!

Με τις ανακηρύξεις του Παπαδόπουλου ως βουλευτή και τις ακυρώσεις από το Ανώτατο επί πέντε χρόνια η Βουλή εργαζόταν με έναν βουλευτή λιγότερο. Διότι, κατά το ΕΔΑΔ, «η αδυναμία των κυπριακών Αρχών να επιλύσουν το νομοθετικό κενό ή να παράσχουν νόμιμη εναλλακτική λύση, είτε μέσω νομοθετικής είτε μέσω δικαστικής οδού, ματαίωσε τη λαϊκή βούληση που εκφράστηκε στις εκλογές του 2016». Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό: Λαϊκή βούληση επί ματαίω. Με απόφαση δικαστηρίου!