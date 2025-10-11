7,8 εκατομμύρια και πλέον είναι ο αριθμός των πολιτών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ που ζουν σήμερα με άνοια.

> Στις γυναίκες τα ποσοστά είναι διπλάσια από αυτά των ανδρών. Συγκεκριμένα, 6,65 εκατομμύρια γυναίκες ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των ανδρών είναι 1,13 εκατ.

14,3 εκατ. πολίτες της ΕΕ προβλέπεται να έχουν άνοια το 2050.

> Δηλαδή, διπλάσιος αριθμός από σήμερα.

22,7% του πληθυσμού της Ισπανίας πάσχει σήμερα από άνοια – ελαφράς, ή και βαρύτερης μορφής, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας (USC).

> Το χαμηλότερο ποσοστό έχει η Ελβετία (βεβαίως!) με ποσοστό μόλις 4,5% του πληθυσμού να έχει άνοια. Μαντέψτε γιατί…

Υστερόγραφο: Στην Κύπρο δυστυχώς, όπως γράφει η Μαριλένα Παναγή στον «Φ», το κράτος δεν αναγνωρίζει έμπρακτα τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Οι περισσότεροι, γράφει η Μαριλένα, είναι μόνοι και αβοήθητοι στο σπίτι με μια ανειδίκευτη φροντίστρια, χωρίς την απαραίτητη νοσηλευτική φροντίδα, χωρίς επισκέψεις από γιατρό, χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν, χωρίς καν οικονομική βοήθεια αφού η πάθηση από την οποία πάσχουν δεν αναγνωρίζεται από το Κράτος ως νόσος ή αναπηρία για την οποία παραχωρούνται επιδόματα. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί συγγενείς ηλικιωμένων ανθρώπων, που δεν αναγνωρίζουν την πάθησή τους. Βολεύονται με το «ε, ξεχνάει κάπου-κάπου», και δεν πάνε να δούνε ειδικούς. Θεωρούν ότι είναι «απλώς, της ηλικίας»…

73 σούπερ μάρκετ, από 31 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Κύπρο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία, επισκέφτηκαν οι λεγόμενοι «μυστικοί αγοραστές», με αποστολή να ελέγξουν και να διαπιστώσουν εάν έχουν οι υπεραγορές οικολογικά προϊόντα, και μάλιστα με εμφανή σήμανση.

> Στην Κύπρο, τα σούπερ μάρκετ που επελέγησαν για να επισκεφθούν οι «πράκτορες», ήταν τα Alphamega, Metro και Σκλαβενίτης. Λοιπόν:

2%, μόλις, είναι το πενιχρό ποσοστό των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, ή και με επίσημο «εθνικό» οικολογικό σήμα.

Στα αποτελέσματα της έρευνας σημειώνεται ότι στις σκανδιναβικές χώρες τα προϊόντα με οικολογικό σήμα είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Σε άλλες χώρες, οι καταναλωτές πρέπει να ψάξουν πολύ για να βρουν προϊόντα με οικολογικό σήμα. Για την … Ιστορία, και συγκριτικά, στη Δανία εμφανίζεται το εθνικό οικολογικό σήμα της ΕΕ στο 80% των συγκεκριμένων προϊόντων…

8,1% καταμετρήθηκε στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Αύγουστο. Στην ίδια μέτρηση πέρυσι, τον ίδιο μήνα, το ποσοστό ανέργων ήταν στο 9,7%.

> Η Ελλάδα είναι στην 4η θέση. Την μεγαλύτερη ανεργία έχει η Ισπανία (10,4%), και ακολουθούν Φινλανδία (10%), Σουηδία (8,8%). Η Κύπρος είναι στην 18η θέση, με ποσοστό ανεργίας στο 5%.

7,3% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στην Αθήνα, το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση.

> Η πρώτη και πολυπληθέστερη ομάδα αγοραστών, είναι αυτοί που στοχεύουν στην απόκτηση άδειας παραμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa, με Κινέζους επενδυτές να έχουν τη μερίδα του λέοντος. Ευτυχώς, εμείς δεν πουλάμε ελληνικά-ευρωπαϊκά διαβατήρια. Η χρυσή βίζα, δίνει παραμονή στην Ελλάδα, αλλά όχι πασαπόρτι να μπαινοβγαίνουν σε όποια ευρωπαϊκή χώρα θέλουν. Ανάμεσα στους πρώτους αγοραστές, είναι και οι Κύπριοι. Που πραγματικά αγαπούν την Ελλάδα, την οποία και επισκέπτονται συχνά. Πιο μπροστά τους είναι, κατά σειρά, οι Τούρκοι, πολλοί Γερμανοί στην Μάνη, και επίσης πολλοί Ιταλοί στα Νησιά του Ιονίου Πελάγους – Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Παξοί, κ.α.

5-7 εκατομμύρια χρόνια πριν, διαχωρίστηκαν οι εξελικτικές γραμμές ανθρώπου και χιμπαντζή, όπως σημειώνουν ερευνητές στο έγκυρο περιοδικό Science.

> Συγκεκριμένα, ανθρώπινο κρανίο ενός εκατομμυρίου ετών που βρέθηκε στην Κίνα, αποκαλύπτει ότι οι Ντενίσοβαν, οι αινιγματικοί μακρινοί συγγενείς μας που έζησαν παράλληλα με τους Νεάντερταλ, εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε.