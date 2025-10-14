«Ιστορική μέρα». «Τραμπ, ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής». «Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ». Αυτοί και πολλοί άλλοι παραπλήσιοι τίτλοι διάνθιζαν χθες τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη. Σε ένα εορταστικό κλίμα. Όπως αρμόζει στην ειρήνη, όταν αυτή κυριαρχεί του πολέμου και της καταστροφής. Όπως αρμόζει στο τέλος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Όμως, αυτή η ιστορική μέρα άργησε δύο χρόνια. Και πρόλαβε να κυριαρχήσει η φρίκη. Για να φτάσουμε σε αυτή την ιστορική μέρα, έπρεπε να σκοτωθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεγάλο ποσοστό των οποίων νέοι και παιδιά. Έπρεπε να ισοπεδωθούν χιλιάδες κτίρια. Έπρεπε να επικρατήσει ο τρόμος!

Αυτή η ιστορική μέρα άργησε δύο χρόνια. Και πρόλαβε να κυριαρχήσει η φρίκη. Τα στοιχεία από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) κυριολεκτικά συγκλονίζουν: Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα. Το ένα τρίτο αυτών είναι κάτω των 18 ετών.

Αυτή η ιστορική μέρα άργησε δύο χρόνια. Και πρόλαβε να κυριαρχήσει η φρίκη. Περίπου 193.000 κτίρια στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές σύμφωνα με το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών. 213 νοσοκομεία και 1.029 σχολεία έχουν γίνει στόχος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μόνο περίπου το 18% της Λωρίδας της Γάζας είχε ξεφύγει των εντολών εκτοπισμού. Ο ΟΗΕ έχει καταγράψει 417.000 εκτοπισμούς ανθρώπων.

Αυτή η ιστορική μέρα άργησε δύο χρόνια. Και πρόλαβε να κυριαρχήσει η φρίκη. Ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας ανέφερε ότι 514.000 άνθρωποι -σχεδόν το 25% των Παλαιστινίων στη Γάζα- βίωναν λιμό. Τουλάχιστον, 177 άνθρωποι (ανάμεσά τους 36 παιδιά) πέθαναν από λιμό και υποσιτισμό σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Πάν από το 60% των εγκύων γυναικών και των νέων μητέρων υποφέρουν από υποσιτισμό δήλωσε το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η ιστορική μέρα άργησε δύο χρόνια. Και πρόλαβε να κυριαρχήσει η φρίκη. Σε αυτούς τους συγκλονιστικούς αριθμούς δεν πρέπει σε καμία στιγμή να ξεχνάμε και τους τρομακτικούς αριθμούς της 7ης Οκτωβρίου 2023 όταν άρχισε ο εφιάλτης: Σχεδόν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι. Μόνο στο φεστιβάλ Νόβα σκοτώθηκαν 400 άτομα. 251 Ισραηλινοί απήχθησαν και κρατούνταν όμηροι. 148 από αυτούς είχαν επιστραφεί κατά διαστήματα. Οκτώ όμηροι διασώθηκαν. 51 πτώματα ομήρων ανασύρθηκαν.

Μόνο με αγαλλίαση μπορεί κάποιος να υποδεχθεί την ειρήνη. Σε μια περιοχή, που δικαίως μπορεί να χαρακτηρισθεί κόλαση επί γης. Την αξία της ειρήνης περιγράφει με υπέροχο τρόπο ο Ρίτσος στους στίχους του: Αδέρφια μου/ μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του/ Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου/ αυτό ‘ναι η ειρήνη.

Η ευφορία, ωστόσο, είναι περιορισμένη. Δεν είναι μόνο ο τρόμος από όσα συνέβησαν σε αυτά τα δύο χρόνια, η τραγικότητα και η αθλιότητα των οποίων αντανακλώνται από τους αριθμούς της φρίκης τους οποίους παραθέσαμε ανωτέρω.

Είναι και η οργή για ένα διεθνή οργανισμό. Τον πιο αρμόδιο. Θεωρητικά. Αυτόν που ποτέ δεν δικαίωσε καν το όνομα του. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτόν που ούτε μια στιγμή δεν προσπάθησε αυτά τα δύο χρόνια να πετύχει ειρήνη. Ακύρωσε τελεσιδίκως το ρόλο του. Τον παραχώρησε άνευ όρων στον Τραμπ. Ναι, αυτός μπορεί να πέτυχε το τέλος του πολέμου. Σε αυτή την περίπτωση. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όμως, τον ξεκίνησε…

Κάποιοι σήμερα πανηγυρίζουν. Δεν αναλογίζονται, όμως, το μέλλον. Τι θα γίνει σε μια άλλη ανάλογη διένεξη; Αν ο μελλοντικός πλανητάρχης δεν μπορεί να σταματάει πολέμους. Αν χρησιμοποιεί την παντοκρατορία του προς ίδιον όφελος ή των ΗΠΑ. Αν δεν καίγεται τόσο πολύ για το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό οραματιζόταν η υφήλιος; Να εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα της, για τα πάντα, στον εκάστοτε πλανητάρχη;

Εύλογα κάποιος μπορεί να αντιτάξει ότι ευτυχώς που ο Τραμπ διαθέτοντας την ισχύ, έβαλε τέλος στην τρομοκρατία της Χαμάς. Έπρεπε, όμως, να επιτρέψει τη γενοκτονία στη Γάζα για να γίνει αυτό; Εξωφρενική συλλογιστική. Εξωφρενική μεθοδολογία!

Ναι, είναι ιστορική η χθεσινή μέρα. Άργησε, όμως, δύο χρόνια. Ο Τραμπ και οι εμπλεκόμενοι ένθεν και ένθεν, άργησαν δυο χρόνια. 67.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η στιγμή που οι 20 όμηροι αγκαλιάζονται από τις οικογένειες τους είναι συγκλονιστική. Άργησε, όμως, δυο χρόνια. 51 άλλες οικογένειες δεν θα ξαναδούν ποτέ τους ανθρώπους τους.

Ναι, προσπάθησα χθες να διώξω το μαύρο από το μυαλό και την καρδιά μου. Δεν μπόρεσα όμως. Η συσσωρευμένη φρίκη δύο χρόνων δεν διαλύεται τόσο εύκολα. Η πύλη της κολάσεως άνοιξε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ας προσευχηθούμε ότι χθες έκλεισε για πάντα. Ο εφιάλτης, ωστόσο, θα μείνει για πάντα χαραγμένος. Να σκιάζει το μυαλό και την ψυχή μας.