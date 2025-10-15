Το έριξε το καρφάκι του ο Νίκος Χριστοδουλίδης χθες. «Κάποιοι δεν ήθελαν η Κυπριακή Δημοκρατία να ήταν εκεί» είπε. Προφανώς, εννοούσε τον σουλτάνο της Άγκυρας. Που αναγκάστηκε τελικά να βράσει στο ζουμί του. Το καρφάκι, ωστόσο, πιάνει και μερικούς στο εσωτερικό, που έσπευσαν να μειώσουν το γεγονός. Ξεχνώντας πως και η αντιπολίτευση έχει όρια. Τα οποία σταματούν εκεί όπου αρχίζει το συμφέρον της χώρας μας. Όμως, εκείνη την αναφορά για τις έξι πρoτάσεις τις οποίες κατέθεσε στη Σύνοδο για τη Γάζα στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, τι την ήθελε ο Πρόεδρος;

Την άκουσαν όλοι οι παρευρεθέντες στη Σύνοδο και άλλοι «ενθουσιάστηκαν», άλλοι «τρομοκρατήθηκαν» και άλλοι άρχισαν να ψάχνονται. Οι πρώτοι (αυτοί που «ενθουσιάστηκαν») ήταν οι αθώοι της υπόθεσης. Εκείνοι που σκέφτηκαν ότι λόγω εγγύτητας η κυπριακή προσφορά φαντάζει αποτελεσματική.

Οι δεύτεροι (εκείνοι που «τρομοκρατήθηκαν») είναι όσοι έχουν γνώση για τις φοβερές -στην κυριολεξία- επιτυχίες που καταγράφει εδώ και δεκαετίες και έχει να επιδείξει στην κατασκευή έργων η Κ.Δ. Ούτε κι αυτοί, όμως, μας πολυενδιαφέρουν. Εκείνοι που πράγματι έχουν ενδιαφέρουν είναι οι τρίτοι. Οι οποίοι άρχισαν αμέσως οι αφιλότιμοι να ψάχνουν το θέμα.

Από πού θα άρχιζαν οι αφιλότιμοι; Από τα έργα στο εσωτερικό, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν την άκρη του νήματος. Αφού μια ματιά στα ΜΜΕ είναι αρκετή για να τα εντοπίσουν. Λες και κτύπησαν φλέβα χρυσού με την πρώτη οι αθεόφοβοι. Τερματικό στο Βασιλικό. Μάζεψαν τα στοιχεία. Από το 2019. Έπρεπε να παραδοθεί το 2022. Έμεινε στη μέση. Ουδείς γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί. Μέχρι τώρα έφυγαν 250 εκατ. Μέχρι να ολοκληρωθεί, μπορεί να εκτοξευθεί στα 400 εκατ. μπορεί και περισσότερα.

Τα είδαν οι άνθρωποι και χάθηκε το χαμόγελο από τα χείλη τους. Είπαν, όμως, εντάξει, μια αποτυχία σε όλους συμβαίνει. Ήταν και Κινέζοι εμπλεκόμενοι… Συνέχισαν το ψάξιμο. Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας. Έργο μαμούθ των 1,2 δισ. ευρώ. Το κλειδί του έργου παραδόθηκε 1η Απριλίου 2022 και έπρεπε να παραδοθεί σε δύο χρόνια. Λες και ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα όμως. Δεν άρχισε ποτέ και ακυρώθηκε.

Οι ξένοι, που ήρθαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες και ικανότητες της Κ.Δ., άρχισαν να συνοφρυώνονται. Πήραν μια βαθιά ανάσα, ωστόσο, και είπαν να δώσουν ακόμη μια ευκαιρία. Τι το ‘θελαν; Εντόπισαν την κατασκευή του δρόμου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς. Ο δρόμος σχεδιάστηκε πριν 20 χρόνια. Ξεκίνησε το 2022. Ελπίζεται να ολοκληρωθεί το 2030-32, καλώς εχόντων των πραγμάτων…

Σκοτείνιασε το πρόσωπο τους. Κάποιος από αυτούς που σκαλίζουν την υπόθεση των έργων στην Κ.Δ., όμως, παρατήρησε ότι και στα τρία προαναφερθέντα έργα, υπήρχε εμπλοκή ξένων εταιρειών. Το κράτος βαρύνεται με την ευθύνη ανεπιτυχών συμφωνιών αλλά, όπως και να το κάνουμε, αφού ήταν ξένοι που ανέλαβαν τα έργα…

Πήραν, λοιπόν, σειρά διάφορα έργα καθαρά… κυπριακής κατασκευής: Ποταμός Λιοπετρίου, νέο Αρχαιολογικό Μουσείο (έργο €144 εκατομμυρίων), νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο, δρόμος Λεμεσού-Σαϊττά και… και… και… Παντού καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων…

Τα πήραν στο κρανίο οι ξένοι. Πέταξαν την πρόταση στον πρώτο κάδο που βρήκαν και έφυγαν άρον-άρον. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιλάμβανε η πρόταση του Νίκου Χριστοδουλίδη προς την Ούρσουλα, τον Τραμπ και τους υπόλοιπους. Σίγουρα, όμως, η έρευνα που έκαναν οι εν λόγω ξένοι, είναι αρκετή για να την προσπεράσουν. Ειδικά οι Παλαιστίνιοι, που καίγονται για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Διότι με τους κυπριακούς ρυθμούς, μπορεί και να γυρίσουν αιώνα…

Πριν αρχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις στο εξωτερικό σε τέτοιο επίπεδο, ας φροντίσουμε να τελειώνει ένα έργο της προκοπής στην ώρα του στο εσωτερικό. Έτσι, για να έχουμε και πειστήρια αν μη τι άλλο…

ΥΓ: Φανταστική η έρευνα των ξένων χάριν συζήτησης. Απολύτως πραγματικά τα γεγονότα όμως. Και αυτά πονάνε!