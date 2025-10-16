ΗΤΑΝ αναμενόμενο καθώς αυτό γίνεται κάθε φορά. Η Τουρκία, η οποία θεωρεί «εκλιπούσα» την Κυπριακή Δημοκρατία, συστηματικά και μεθοδικά επιχειρεί να την απομονώσει. Επιχειρεί να αποτρέπει την όποια παρουσία της σε διεθνείς συνάξεις και παράλληλα- εκεί και όπου μπορεί- να προωθεί την αποσχιστική οντότητα, το κατοχικό μόρφωμα που η ίδια έχει κατασκευάσει.

ΑΥΤΟ προσπάθησε να κάνει και στην τελετή υπογραφής για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Προσπάθησε να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία, πλην όμως δεν τα κατάφερε. Η Κύπρος, διά του Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν παρούσα στη σημαντική αυτή Σύνοδο για την περιοχή μας. Και δεν ήταν μόνο παρούσα αλλά κατέθεσε και προτάσεις, ιδέες για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ προφανώς και θα συμμετείχε στη σύναξη αυτή. Και ήταν εκεί πρωτίστως λόγω και των σχέσεων της με την τρομοκρατική οργάνωση «Χαμάς». Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αναλάβει, μετά από υπόδειξη του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, να πείσει την «Χαμάς», να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνευσης, που κατέθεσε η Ουάσινγκτον.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια λογική να γίνονται συγκρίσεις. Όλοι αναγνωρίζουν πως η κατοχική Τουρκία είναι μια δύναμη στην περιοχή και διαδραματίζει ρόλο. Πέραν, όμως τούτου, είναι πρόδηλο ότι ρόλο διαδραματίζει και η Κυπριακή Δημοκρατία και τούτο επιβεβαιώθηκε με την παρουσία της, τη συμμετοχή της, στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ-Σέιχ. Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύναξη αυτή, που έγινε στο αιγυπτιακό θέρετρο, δεν ήταν τυχαία και σίγουρα όχι τυπικού διαδικαστικού χαρακτήρα. Ήταν εκεί μετά από πολλές προσπάθειες και αξιοποιώντας στο έπακρο τις σχέσεις της με τους εμπλεκόμενους και τα κράτη της περιοχής.

ΑΛΛΩΣΤΕ, τελικώς, εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι οι τουρκικές τρικλοποδιές, υπονομεύσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Δεν αποτράπηκε η παρουσία μας. Και η Λευκωσία θα έχει το ρόλο, τον οποίο της αναλογεί. Γνωρίζουμε το μέγεθος της χώρας και τις δυνατότητες.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, παράλληλα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να δηλώνουμε παρόντες στις εξελίξεις και προς όφελος του κράτους μας αλλά και της περιοχής. Γιατί η σταθερότητα και η ειρήνη είναι προς όφελος όλων.

ΤΗΝ ίδια ώρα, στην Άγκυρα προφανώς και γνωρίζουν πως η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία χαρακτηρίζει «εκλιπούσα» είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό σημαίνει πως οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνούν και από τη Λευκωσία. Και αυτό το εργαλείο, των ευρωτουρκικών, αξιοποιεί η Κύπρος και στο Κυπριακό, για την άρση της κατοχής.