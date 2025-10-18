Σοκαρισμένη η κοινωνία παρακολουθεί το νέο θρασύτατο κτύπημα του υπόκοσμου. Αν αυτή αποτελεί έργο του ντόπιου υπόκοσμου ή του νέου εισαγόμενου ή συνεργασία των δύο, ολίγη σημασία έχει. Εκείνο το οποίο πραγματικά έχει σημασία και έπρεπε από καιρό να είχε σημάνει συναγερμό στους πάντες σε αυτό τον τόπο, είναι ότι και το νέο ειδεχθές έγκλημα συνέβη με το φως του ήλιου. Με κίνδυνο από κάποιο λάθος να υπάρξουν, ενδεχομένως, και αθώα θύματα. Παράλληλα, ο φόνος του Σταύρου Δημοσθένους συνέβη μπροστά στα μάτια ενός 18χρονου παιδιού. Που δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει να ξεπεράσει το τρομακτικό αυτό βίωμα.

Δυστυχώς, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, τείνει να καταστεί συνήθεια. Υπενθυμίζουμε: Στις 30/10/23 δολοφονήθηκε στο φως του ήλιου, πρωί, στην κυκλοφοριακά ασθμαίνουσα παραλιακή λεωφόρο της Λεμεσού ο Καλογερόπουλος. Με τον ίδιο κίνδυνο, να υπάρξουν και αθώα θύματα.

Υπενθυμίζουμε: Στις 23/4/24 δολοφονήθηκε μεσημέρι σε πολυσύχναστο δρόμο της Ανθούπολης στην Λευκωσία το Δημητρούι. Με τον ίδιο κίνδυνο, να υπάρξουν και αθώα θύματα.

Υπενθυμίζουμε: Στις 31/7/25, με το φως του ήλιου και στην κάψα του καλοκαιριού, έγινε απόπειρα δολοφονίας γνωστού επιχειρηματία στο δρόμο Καμάρων-Δρομολαξιάς. Ρίχθηκαν πάνω από δέκα πυροβολισμοί εναντίον του αλλά εκείνος φάνηκε τυχερός. Με τον ίδιο κίνδυνο, να υπάρξουν και αθώα θύματα.

Είμαι σίγουρος πως αν ανέτρεχα περισσότερο στο αρχείο μου, θα εντόπιζα και άλλους φόνους ή απόπειρες φόνου που έγιναν με το φως του ήλιου και σε περιοχές με μεγάλη κίνηση.

Το μήνυμα είναι πέρα από εξόφθαλμο. Ο υπόκοσμος, όποια προέλευση και αν αυτός έχει, νιώθει ότι μπορεί να σκοτώνει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Μπροστά σε πολλά ή λίγα μάτια. Του είναι αδιάφορο. Και αυτό, αναμφίβολα, αποτελεί επακόλουθο της αδυναμίας του κράτους και των αρχών ασφαλείας να τον αντιμετωπίσουν.

Όσο ο υπόκοσμος διαγιγνώσκει αυτή την αδυναμία των Αρχών, τόσο αποθρασύνεται. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη εξαιτίας της εισόδου δυνάμεων του υποκόσμου από το εξωτερικό. Πρόκειται για οργανώσεις κατά παρασάγγας επικινδυνότερες των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζαμε στο λιλιπούτειο νησί μας. Ακόμη και οι πιο γνωστές ομάδες του υπόκοσμου που γνωρίζουμε στην Κύπρο, φαντάζουν αγγελούδια μπροστά στις συγκεκριμένες, μας διαβεβαίωνε πηγή από τις αρχές ασφαλείας η οποία έχει πλήρη γνώση.

Δεν επιχειρούμε να υποκαταστήσουμε τις αστυνομικές αρχές στην έρευνά τους για τη χθεσινή θρασεία δολοφονία. Ούτε και να παραστήσουμε τους ειδικούς ντετέκτιβ. Ωστόσο, χθες, με αφορμή το φόνο του Δημοσθένους, περιήλθαν στην αντίληψή μας δημοσιεύματα από ρωσόφονα μέσα ενημέρωσης, τα οποία εστίαζαν στην επιχειρηματική δραστηριότητα του θύματος. Ειδικότερα σε αλλοδαπό επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με τον Δημοσθένους.

Δεν διασυνδέουμε αυτά τα δημοσιεύματα με το φόνο. Ούτε και υπονοούμε οτιδήποτε σχετικό. Δεν μπορούμε, όμως, να μην το επισημάνουμε. Όπως δεν μπορούμε να μην υπενθυμίσουμε και την πρόσφατη απόπειρα φόνου με θύμα Ουκρανό έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Ένα έγκλημα το οποίο έγινε αφορμή να μάθουμε για επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση που δρα σε πολλές χώρες στο εξωτερικό και η οποία βρίσκεται πλέον και στην Κύπρο.

Με άξονα αυτό το νέο ιδιαίτερα απειλητικό κίνδυνο στην Κύπρο, προ μιας εβδομάδας η στήλη προειδοποιούσε: «…πολύ φοβάμαι ότι σύντομα οι απόπειρες και οι φόνοι δεν θα περιορίζονται μόνο σε αλλοδαπούς αλλά θα επεκταθούν και σε Κυπρίους. Με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται». Δυστυχώς, η χθεσινή δολοφονία ήρθε πολύ νωρίς…

Όποιος με ελαφρά τη καρδία θα προσπεράσει το θέμα επικαλούμενος ότι πάντοτε υπήρχε οργανωμένο έγκλημα και πάντοτε υπήρχαν δολοφονίες με θύτες μέλη του, απλώς, πάσχει από άγνοια κινδύνου.

Αυτό το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό γνωρίζαμε, δηλαδή, δουλειές του υποκόσμου τη νύκτα (όπως συνηθίζαμε να λέμε) και ξεκαθαρίσματα διαφορών του, έχει τελειώσει. Πλέον, ο υπόκοσμος έχει αναλάβει δράση σε δουλειές της… μέρας.

Δεν περιορίζεται στα ναρκωτικά και την πώληση προστασίας. Στο στόχαστρο του τίθεται η σοβαρή οικονομία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ντόπιοι αρχηγοί, πλέον, έχουν συνδεθεί με ξένες οργανώσεις. Όλα δείχνουν ότι έχουν εκχωρήσει τα «δικαιώματα» στους ισχυρούς αλλοδαπούς. Και εκείνοι περιορίστηκαν σε δευτερεύοντα ρόλο.

Πλέον, ο κίνδυνος ξεφεύγει από τα στενά όρια των λίγων που σχετίζονταν με τη νύκτα. Πλέον, ο κίνδυνος αφορά όλη την κοινωνία. Διότι οι στόχοι είναι της… ημέρας. Διότι κτυπούν με θράσος την ημέρα. Διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πληρώσει οποιοσδήποτε αθώος.

Χθες, μετά τη θρασεία δολοφονία, ανέμενα να δω μια πολιτική αντίδραση η οποία να δείχνει ότι, επιτέλους, μια φορά δύνανται να αντιληφθούν οι ταγοί το δημόσιο κίνδυνο. Ότι μπορούν να ενώσουν δυνάμεις για να προφυλάξουν τους πολίτες.

Φευ… Σιγή ιχθύος από κυβέρνηση και κράτος. Επίθεση κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Τόσο μικροί είναι. Αυτό και αν είναι θέμα από απαιτεί συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου!

Οι εγκληματικές οργανώσεις του υπόκοσμου, εντός και εκτός Κύπρου, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Και απειλούν όλους μας. Ενώστε για μια φορά κι εσείς κύριοι και κυρίες της πολιτικής, τις δικές σας δυνάμεις. Ζητήστε βοήθεια από το εξωτερικό, επειδή μόνοι μας αργήσαμε και δεν μπορούμε. Δράστε χθες!