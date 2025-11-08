Κατάγγειλε ότι την ώρα που προσπάθησαν να μεταφέρουν τη μητέρα του στο ασθενοφόρο, τους έπεσε δύο φορές. Κτύπησε στο κεφάλι και συνεπεία αυτού πέθανε. Τώρα του λένε ότι η έρευνα θα καταδείξει την πραγματικότητα μόνο όταν βγουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Τα οποία, ενδεχομένως, να χρειαστεί περισσότερο και από ένα χρόνο για να βγουν. Διότι αυτό το κατ΄επίφαση ευρωπαϊκό αλλά στην πραγματικότητα τριτοκοσμικό κράτος, δεν διαθέτει ειδικό για ιστολογικές εξετάσεις και τις στέλνουν στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η Αστυνομία θα αναμένει και ο ΟΚΥπΥ θα τηρεί σιγήν ιχθύος. Για να μην επηρεάσει, όπως μας είπε χθες ο εκπρόσωπός του, την έρευνα!

Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη επί δεκαετίες αθλιότητα σε αυτό το δύσμοιρο τόπο. Την παρακολουθούμε να επαναλαμβάνεται. Κάθε φόρα μας εξοργίζει με τον ίδιο έντονο τρόπο. Κάθε φορά βασανίζει με τον ίδιο επώδυνο τρόπο και κάποιους συγγενείς ενός αποθανόντος. Που μαυροφορέθηκαν. Που υποψιάζονται ότι κάτι πήγε λάθος. Κάπου υπήρξε αμέλεια.

Πασχίζουν οι άνθρωποι να πνίξουν τον πόνο τους για τον, πολλές φορές, πρόωρο χαμό ενός αγαπημένου προσώπου τους. Αναζητούν μια πειστική απάντηση. Με μαθηματική ακρίβεια, όμως, τους παραπέμπουν στο μακρινό μέλλον. Προφανώς, ελπίζοντας ότι μέχρι τότε θα εκλείψει ο πόνος και θα ξεχάσουν την έρευνα.

Επιχείρησα χθες, με αφορμή την πρόσφατη καταγγελία, να αναζητήσω στο αρχείο μερικές άλλες περιπτώσεις. Ούτε που διανοούμουν τι θα έβρισκα. Αμέτρητες παρόμοιες περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Καταγγελία για θάνατο νεαρής που διαγνώσθηκε με μηνιγγίτιδα. 71χρονος έσβησε στο σπίτι του στη Λεμεσό, μετά που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Του έδωσαν παυσίπονα και τον έστειλαν σπίτι του ενώ εντοπίστηκε ότι είχε ρήξη σπλήνας και εσωτερική αιμορραγία. Πήγε για καθετηριασμό, υπέστη ανακοπή και πέθανε. Ένα μικρότατο δείγμα.

Η πιο χαρακτηριστική πρόσφατη περίπτωση που εντόπισα στο αρχείο, αφορά την τραγική περίπτωση του 33χρονου Γιάννη Λαμπίτση. Μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ, έφυγε τον Ιούνιο του 2025, ύστερα από αλλεπάλληλες επισκέψεις σε ΤΑΕΠ δημόσια και ιδιωτικά, χωρίς να του δοθεί η φροντίδα που δικαιούταν. Τρεις μήνες μετά, οι γονείς του, αναγκάζονταν να παρακαλούν -ναι, να παρακαλούν- για μιαν απάντηση. Σήμερα, πέντε μήνες μετά, είναι άγνωστο αν τους έχει δοθεί…

Η τραγικότητα στη συντριπτική πλειονότητα τέτοιων υποθέσεων και ανάλογων καταγγελιών έχει καταντήσει μοτίβο. Οι θλιμμένοι συγγενείς εντοπίζουν σκιές. Αγανακτούν. Καταγγέλλουν. Στην Αστυνομία, στον ΟΚΥπΥ, στο υπουργείο Υγείας. Και μετά, όλοι τους αφήνουν να περιμένουν… Κλασσική περίπτωση απάνθρωπης κρατικής αναλγησίας!

Ειδικά για την πρόσφατη καταγγελία του γιου της γυναίκας που έπεσε από ασθενοφόρο και προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι πέθανε λόγω αυτού του γεγονότος, άκουγα χθες τον εκπρόσωπο του ΟΚΥπΥ και προσπάθησα πολύ να αποφύγω την έκρηξη.

Ο ΟΚΥπΥ δεν μπορεί να τοποθετηθεί προς το παρόν για την καταγγελία που έκανε ο γιος της ηλικιωμένης, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και υπάρχει απαγορευτικό, ανέφερε.

Μιλώντας στο philenews, διευκρίνισε πως ο Οργανισμός δεν έχει ενώπιον του κάποια καταγγελία και πως άκουσαν τους ισχυρισμούς από τα ΜΜΕ. Δηλώνει πως δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και συστήνει να περιμένουμε το πόρισμα της Αστυνομίας. «Η κλήση έγινε και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», ανέφερε. Πρόσθεσε πως «αν μεταφέρθηκε νεκρή θα το δείξει η Υπηρεσία Ασθενοφόρων που είναι μηχανογραφημένη και συνεπώς κάθε κίνηση καταγράφεται».

Η σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, όμως, είναι αυτή που θα τραβήξει για περισσότερο από ένα χρόνο. Βλέπετε, λίγο πριν τον εκπρόσωπο του ΟΚΥπΥ, φρόντισε ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης (τον οποίο διόρισε η οικογένεια της θανούσας) να μας πληροφορήσει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αίτιο του θανάτου. Αυτό θα διαφανεί μόνο από τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Αυτά που σας είπαμε ότι απαιτούν ένα χρόνο και βάλε για να εξαχθούν.

Να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, μας συμβουλεύει ο κ. Χαριλάου. Αυτό το παραμύθι καιρός να κοπεί κύριοι του ΟΚΥπΥ. Ναι, βιαζόμαστε. Επειδή θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια. Επειδή αν υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αποδίδονται την ώρα που το σίδερο είναι ακόμη ζεστό και όχι μετά από κάποια χρόνια.

Καιρός να αντιληφθείτε, κύριοι του ΟΚΥπΥ, ότι αυτό το μοτίβο το οποίο περιγράψαμε ανωτέρω, της μακρόχρονης διάρκειας της κάθε έρευνας, πρέπει να τελειώσει. Είναι απάνθρωπο να παίζεται με τέτοιο άθλιο τρόπο με τον πόνο μαυροφορεμένων ανθρώπων.

Καιρός να αντιληφθείτε, κύριοι του ΟΚΥπΥ, ότι αυτό το πανάθλιο μοτίβο με την ξερή δήλωση «διατάχθηκε έρευνα», χωρίς ποτέ να μαθαίνουμε το αποτέλεσμα της, χαρακτηρίζει τριτοκοσμικά κράτη. Κι εμείς, επιτέλους, απαιτούμε να γίνουμε πραγματικά ευρωπαϊκό κράτος.

Καιρός να αντιληφθείτε, κύριοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας, του υπουργείου Υγείας, του ΟΚΥπΥ και της όποιας άλλης εμπλεκόμενης αρχής, πως πρέπει να κόψετε το λαιμό σας να αποκτήσουμε ειδικούς στην Κύπρο, που να μπορούν να κάνουν σε πιο γρήγορο χρονικό διάστημα τις ιστολογικές εξετάσεις.

Καιρός να αντιληφθείτε, κύριοι του ΟΚΥπΥ, ότι οφείλετε στους φορολογούμενους πολίτες, αυτούς που σας πληρώνουν δηλαδή, να δίδετε ξεκάθαρη απάντησε σε κάθε τέτοια καταγγελία και για κάθε παρόμοια έρευνα. Μόνο έτσι θα αποκτήσετε μερική αξιοπιστία.

Και επειδή, δεν αναμένουμε από εσάς να αλλάξετε μυαλά, απαιτούμε πλέον από την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προωθήσουν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε σε καθορισμένο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, να δημοσιοποιείται το αποτέλεσμα της κάθε ανάλογης έρευνας. Ας γίνουμε, επιτέλους, φυσιολογικό κράτος!