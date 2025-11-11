ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μάχη, μάχη επιβίωσης, που δίνει η χώρα μας δεν είναι τωρινή, αλλά διαχρονική. Όπως είναι γνωστό, είμαστε ένα κράτος, εδάφη του οποίου βρίσκονται υπό κατοχή και έχει απέναντι του μια κατοχική δύναμη, που δεν λαμβάνει ποσώς υπόψη το διεθνές δίκαιο, η μάχη που δίνει είναι καθημερινή.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία αμφισβητείται συνεχώς από την Τουρκία και υποσκάπτεται. Υπονομεύεται η κρατική της υπόσταση. Σε αυτή τη μάχη χαρακωμάτων, σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει το υπουργείο Εξωτερικών. Ασφαλώς και τα μεγέθη, τα κονδύλια είναι προδήλως υπέρ της κατοχικής Τουρκίας, αλλά η μάχη αυτή επιβάλλεται και έχει σχέση με την επιβίωσή μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μιλώντας προ ημερών ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για τον προϋπολογισμό του υπουργείου, μεταξύ άλλων, επισήμανε, αναφορικά με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής, ότι προέχει με κάθε κόστος η προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθύμισε δε τις συνεχείς από τουρκικής πλευράς προσπάθειες αναβάθμισης της παράνομης κατοχικής οντότητας στον Οργανισμό για την Ισλαμική Συνεργασία, στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και σε διμερές επίπεδο.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2026 ανέρχεται σε €131.734.795. Συγκριτικά με τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών από το 2023 υπάρχει αύξηση κατά 28%. Είναι αρκετά τα χρήματα; Όχι, ασφαλώς, πλην όμως δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι. Σημειώνεται, πάντως, ότι κρίθηκε αναγκαίο από την κυβέρνηση και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι διπλωματικές αποστολές, οι διπλωμάτες μας που υπηρετούν στο εξωτερικό, σε πρεσβείες, με περιορισμένα μέσα, δίνουν καθημερινές μάχες. Και είναι σημαντικό ότι η κατοχική Τουρκία δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία θεωρεί «εκλιπούσα». Προφανώς και δεν είναι εκλιπούσα η Κυπριακή Δημοκρατία, κι αυτό θα το αντιληφθεί για μια ακόμη φορά το πρώτο εξάμηνο του 2026 όταν η χώρα μας θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΥΤΟ που ανέφερε στο κοινοβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών, περιγράφει την κατάσταση. Επεσήμανε πως «βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή, υπάρχει η κατοχική δύναμη, υπάρχει η καθημερινή αμφισβήτηση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας» και πως «απέναντι έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών».

ΑΥΤΗ είναι η πραγματικότητα. Αυτή βιώνουμε δεκαετίες και θα συνεχισθεί η προσπάθεια υπεράσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για εμάς αυτό είναι μονόδρομος. Η προστασία με κάθε κόστος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως συναφώς επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.