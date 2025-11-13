ΕΛΛΑΔΑ και Κύπρος, έχουν συμφωνήσει ότι θα προωθήσουν κοινά προγράμματα μέσω του ευρωπαϊκού κανονισμού SAFE. Αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις, που είχαν αυτή την εβδομάδα στη Λευκωσία, οι υπουργοί Άμυνας των δυο κρατών, Βασίλης Πάλμας και Νίκος Δένδιας.

ΕΓΙΝΕ δε γνωστό ότι οι δυο κυβερνήσεις, σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο άρχισαν να συζητούν συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης οπλικών συστημάτων. Με πρώτο στη λίστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Φ», να βρίσκεται η ανάπτυξη συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, anti-drone system.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι υπάρχει σημαντικό πεδίο ενώπιον των δυο κρατών για να διαμορφώσουν σχεδιασμούς για αξιοποίηση του ευρωπαϊκού κανονισμού SAFE.

ΑΥΤΗ η συνεργασία θεωρείται αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη. Είναι εν πολλοίς αναμενόμενη. Σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, είναι αυτονόητο «τα δύο υπουργεία να έχουμε συνέργειες και συνεργασία, ώστε να αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω την αμυντική μας δυνατότητα και την αμυντική μας θωράκιση για προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταθέσουν τη λίστα απαιτήσεων τους στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι έχει πρόθεση να αντλήσει περίπου 790 εκατ. ευρώ μέσω των δανείων του SAFE. Παράλληλα, η Λευκωσία έχει ζητήσει 1,18 δισ. Ευρώ.

ΣΤΗ συνέχεια, βέβαια, θα μπορούν να προχωρήσουν σε συνεργασίες για κοινά προγράμματα. Κι αυτό είναι πρόδηλο και από τα όσα έχουν αναφέρει οι υπουργοί Άμυνας των δυο κρατών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τους σχεδιασμούς αυτούς, Αθήνα και Λευκωσία, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις μεθοδεύσεις για την συμμετοχή της κατοχικής Τουρκίας στον κανονισμό αυτόν, που αφορά τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για ένα εύκολο θέμα, αν και λογικά θα έπρεπε. Θα έπρεπε να μην τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα από εταίρους μας. Γιατί προφανώς είναι θέμα αρχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Κι αυτό επειδή η Τουρκία κατέχει εδάφη ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε., της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κι αυτό επειδή η Τουρκία απειλεί ένα άλλο κράτος-μέλος, την Ελλάδα, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

ΕΠΙ τούτου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκος Δένδιας, ανέφερε πως «αναμένουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να συνταχθούν απέναντι στην αυτονόητη αντίληψη προστασίας του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά όχι μόνο γεωγραφικά, των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση πέραν από τα πολλά και διαφορετικά συμφέροντα των μελών της, έχει και ένα αξιακό σύστημα στο οποίο στηρίζεται. Ένα αξιακό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί, να ισχύει κατά το δοκούν.