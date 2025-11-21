Ο Τραμπ δεν είναι απλά και μόνο ο πρόεδρος της Αμερικής. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Το ερώτημα ωστόσο είναι παρόμοιο με την κότα με το αυγό. Ποιο προηγήθηκε; Η κοινωνία είχε φτάσει σε τέτοια σημεία ώστε να αναδείξει έναν άνθρωπο σαν αυτό στη θέση του πλανητάρχη ή η ανάδειξη του είναι που προκάλεσε την αλαζονεία, την επιθετικότητα, τον εκχυδαϊσμό κι όλα αυτά που καταλήξαμε να λέμε τραμπισμό και τα οποία χαρακτηρίζουν πλέον τις κοινωνίες.

Τούτες τις μέρες ακούσαμε και είδαμε τον Τραμπ να επιτίθεται, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, σε γυναίκες δημοσιογράφους (το ίδιο θα έκανε και σε άντρες, αλλά έτυχε να είναι γυναίκες). Στη μία περίπτωση, η δημοσιογράφος Μαίρη Μπρους του ABC News τόλμησε, παρουσία του Σαουδάραβα ηγέτη που είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ηγέτη, να θέσει το θέμα της άγριας δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 από άντρες των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας καθώς και τις οικονομικές δοσοληψίες της οικογένειας Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα, η ίδια δημοσιογράφος, υπέβαλε ερώτηση για τις λίστες του Τζέφρι Επσταϊν.

Ο Τραμπ, επιτέθηκε -σε ζωντανή μετάδοση- στη δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντας την φρικτή τόσο σαν άτομο όσο και ως δημοσιογράφο. «Δεν είναι η ερώτηση που με ενοχλεί, είναι η στάση σου. Είσαι απαίσια δημοσιογράφος. Είσαι απαίσια ως άνθρωπος και ως ρεπόρτερ». Την ίδια ώρα επιτέθηκε και στο δίκτυο όπου εργάζεται η Μπρους χαρακτηρίζοντας το άθλιο και λέγοντας ότι «πρέπει να του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας». Με απόλυτο κυνισμό επίσης χαρακτήρισε τον Κασόγκι ως ένα αμφιλεγόμενο τύπο. «Σε πολύ κόσμο δεν άρεσε αυτός ο κύριος για τον οποίο μιλάτε. Και είτε σας αρέσει, είτε όχι, πράγματα συμβαίνουν», είπε για ένα δημοσιογράφο που μπήκε σε μια πρεσβεία και δεν βγήκε ποτέ έχοντας κατακρεουργηθεί, διαλυθεί και εξαφανιστεί. Και ως κατακλείδα της επίθεσης είπε: «Πρέπει να επιστρέψεις και να μάθεις πώς να είσαι δημοσιογράφος. Καμία άλλη ερώτηση από εσένα».

Δυο μέρες πριν επιτέθηκε σε άλλη δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντας την γουρούνα. Αντιδρώντας σε ερώτηση για τον Επσταϊν, από την Κάθριν Λούσι του Bloomberg, ύψωσε τον δείκτη του χεριού του λέγοντας: «Σιωπή. Σιωπή γουρούνα!»

Οι συμπεριφορές αυτές μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, κανονικοποιούνται και υιοθετούνται όλο και από πιο πολλούς. Η απαξίωση προς τις γυναίκες όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των καθηγητών δεν είναι ένα τυχαίο ή ένα μεμονωμένο γεγονός.

Υ.Γ. Προς τιμήν του Τραμπ διοργανώνεται δεντροφύτευση στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα. Τη δεντροφύτευση οργανώνει η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου.