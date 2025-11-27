ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ συμφωνίες υπέγραψαν οι Πρόεδροι της Κύπρου και του Λιβάνου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τζορζέφ Αούν, χθες στη Βηρυτό. Πρόκειται για γεωπολιτικής σημασίας συμφωνίες, που δεν έχουν μόνο διμερές ενδιαφέρον, αλλά αφορούν ολόκληρη την περιοχή.

ΟΙ συμφωνίες είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και διεργασιών, που πραγματοποιούνταν εδώ και καιρό. Σημειώνουμε την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δυο κρατών. Κι αυτό έγινε μετά από 18 χρόνια. Και επιτεύχθηκε μετά που πέρασε μέσα από πολλές συμπληγάδες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος στη συμφωνία οριοθέτησης έκανε λόγο για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας». Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, έχει αναφερθεί πως οι δυο χώρες θα ξεκινήσουν συζητήσεις για συμφωνία συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων, τα οποία ενδεχομένως να εντοπισθούν στις δυο ΑΟΖ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Κύπρος και Λίβανος προχωρούν προς την Παγκόσμια Τράπεζα για την ετοιμασία μελέτης για ηλεκτρικής διασύνδεσης των δυο χωρών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει και τους ήδη υφιστάμενους σχεδιασμούς ( Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου- Κρήτης, Κύπρου- Ισραήλ) και στην περίπτωση, που θα προχωρήσουν τούτο θα είναι προς όφελος όλης της περιοχής.

ΕΧΟΥΝ συζητηθεί κι άλλα θέματα και διαφαίνονται προοπτικές εμβάθυνσης, ενίσχυσης των σχέσεων των δυο χωρών.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα αξιοποιηθεί για ενίσχυση των σχέσεων με χώρες της περιοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα λειτουργούσε ως γέφυρα της Ε.Ε. με χώρες της περιοχής μας, ωστόσο, είναι προφανές ότι τώρα υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που υλοποιείται. Ένας σχεδιασμός, ο οποίος με την ευκαιρία της Προεδρίας της Ε.Ε., ενισχύεται. Θα γίνουν. Δηλαδή, βήματα προς τα εμπρός. Πρέπει επιπροσθέτως να σημειωθεί και η βοήθεια της Ένωσης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ προς το Λίβανου, που ανακοινώθηκε στη διάρκεια κοινής επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βηρυτό.

ΤΑ όσα συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν χθες στη Βηρυτό είναι σημαντικά και διανοίγουν προοπτικές στις σχέσεις των δυο χωρών. Έγιναν σημαντικά βήματα, τα οποία προφανώς και θα λειτουργήσουν προς όφελος της περιοχής. Κι αυτό γιατί θεωρούμε πως θα υπάρξει συνέχεια και με άλλες χώρες. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ΚΥΠΡΟΣ έχει σημαντικό ρόλο και τον αξιοποιεί στο έπακρο. Κι αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να πράττει.