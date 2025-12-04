Ένα μυστικό αιώνων, λένε, ένα θαυματουργό φάρμακο από τους μοναχούς του Κύκκου. Κάτι σαν το μαγικό φίλτρο των Γαλατών, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση υποτίθεται ότι κρύβεται σε ένα μοναστήρι. Στο πιο ξακουστό μοναστήρι της χώρας. Μια δημοσίευση, προϊόν παραπλανητικής διαφήμισης, γίνεται σημείο αναφοράς και προκαλεί αναστάτωση στους ανθρώπους της Μονής και όχι μόνο…

Πριν από μερικές μέρες, το τηλεφωνικό κέντρο της εφημερίδας δεχόταν κλήσεις από άτομα που ζητούσαν διευκρινίσεις σχετικά με ένα βίντεο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και εμφάνιζε την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου να μιλούν για ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Ρωτούσαν αν είναι αληθινό ή όχι. Πάλι καλά που διατηρούσαν κάποιες αμφιβολίες και τηλεφώνησαν να ρωτήσουν. Διότι κάποιοι άλλοι θεώρησαν απολύτως φυσιολογικό να βλέπουν την Πρόεδρο της Βουλής και έναν γνωστό βουλευτή να καλούν τον κόσμο να επενδύσει για να… βγάλει χρήματα. Παλαιότερα είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Υπουργό Οικονομικών ή, σε άλλη περίπτωση, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή γνωστούς παρουσιαστές ενημερωτικών εκπομπών.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ίσως χιλιάδες παρόμοιες παραπλανητικές διαφημίσεις για φάρμακα και άλλου είδους «μαγικές» συνταγές. Από αλοιφές που υπόσχονται ότι θεραπεύουν κάθε πόνο και επιλύουν χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία ούτε οι γιατροί δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν, μέχρι σκευάσματα που «εγγυώνται» ότι ο άνδρας δεν θα χάσει ποτέ τη στύση του.

Κι όμως, όλα αυτά δεν θα είχαν καμία θέση στο διαδίκτυο αν υπήρχε έστω στοιχειώδης κρίση από τον καθένα ώστε να αντιλαμβάνεται τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, ούτε επενδυτικό πρόγραμμα που να κάνει πλούσιο οποιονδήποτε πολίτη. Και, φυσικά, είναι αδιανόητο να προωθούν τέτοιες απάτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών ή η Πρόεδρος της Βουλής. Ούτε μαγικά φίλτρα υπάρχουν, ούτε μυστικές θεραπείες που θεραπεύουν ασθένειες και εξαφανίζουν πόνους που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα επιστημονικά φάρμακα. Γι’ αυτό τα πράγματα είναι απλά: είτε λόγω απερισκεψίας, είτε λόγω αφέλειας, είτε λόγω απελπισίας, πολλοί είναι πρόθυμοι να πιστέψουν αυτά τα παραμύθια και να πέσουν θύματα των κάθε είδους απατεώνων.

Το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν έναν χώρο που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι και στη ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών. Είναι όμως και πεδίο όπου μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα ο κάθε επιτήδειος. Αυτό αφορά όλους τους τομείς της ζωής — ακόμη και την πολιτική. Διότι όσα ζούμε σήμερα δεν είναι τυχαία. Η «επανάσταση» του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων δεν περιορίζεται στις οικονομικές απάτες, επεκτείνεται και στις πολιτικές.

Διάφοροι περίεργοι τύποι βρίσκουν χώρο να δράσουν, «πουλώντας» την τρέλα τους ως… επανάσταση. Διότι, επιπλέον, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν έναν χώρο όπου η βλακεία όχι μόνο απενοχοποιείται, αλλά μετατρέπεται σε κοινότητα και δημιουργεί ρεύμα υπέρ της, ακόμη και από άτομα που υπό άλλες συνθήκες θα λειτουργούσαν διαφορετικά.

Όπως εύστοχα είπε ο Ουμπέρτο Έκο, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «έδωσαν δικαίωμα λόγου σε ορδές ηλιθίων, οι οποίοι προηγουμένως δεν μιλούσαν παρά σε μπαρ, μετά από ένα ποτήρι κρασί. Τότε, δεν έκαναν κακό στους υπόλοιπους. Εκεί κάποιος τους έκοβε την κουβέντα, ενώ τώρα έχουν το ίδιο δικαίωμα να μιλούν όσο και ένα βραβείο Νόμπελ».

Οι ορδές αυτές των «ηλιθίων» δεν περιορίζονται πλέον στο να μιλούν, διεκδικούν και ρόλο καθοδηγητή και πολιτικού πρωταγωνιστή. Προσοχή, λοιπόν, σε κάθε είδους απάτη.