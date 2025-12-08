ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ μας οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών κι αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους, που κυκλοφορούν στους δρόμους είτε με αυτοκίνητο είτε χωρίς.

ΜΕ βάση τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, που δημοσίευσε προ ημερών ο «Φ», πέραν των 4.500 οδηγών εντοπίστηκαν φέτος να οδηγούν είτε υπό την επήρεια αλκοόλ, είτε ναρκωτικών, είτε και τα δύο μαζί. Κι όταν είναι συνδυασμός των δυο, μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι προφανώς και τα αποτελέσματα είναι- φευ- καταστροφικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέχρι και τον Οκτώβριο, έγιναν 3.226 καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες 869 καταγγελίες οδηγών που εντοπίστηκαν θετικοί σε νάρκοτεστ.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και οι αριθμοί δείχνουν μια τάση μέσα στην κοινωνία, που πρέπει να τύχει αντιμετώπισης. Γιατί είναι ανεύθυνο, απερίσκεπτο, να οδηγεί κάποιος υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Γιατί από τη στιγμή κατά την οποία αποφασίζει κάποιος να πράξει τούτο, καθίσταται δημόσιος κίνδυνος στους δρόμους.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η στατιστική δεν αποτυπώνει ολόκληρο το φάσμα των παραβατικών συμπεριφορών. Τα στοιχεία αναφέρονται σε όσους έχουν περάσει από έλεγχο. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, πολύ περισσότεροι, που δεν έτυχαν ελέγχου αλλά κυκλοφορούν και είναι επικίνδυνοι οδηγοί.

ΤΗΝ ίδια ώρα, σε σχέση με τα θανατηφόρα διαπιστώνεται μια αυξητική τάση. Μέχρι τώρα, φέτος έχουν καταγραφεί 43 θανατηφόρα δυστυχήματα. Σαράντα τρεις νεκροί σε ισάριθμα θανατηφόρα δυστυχήματα, σε σύγκριση με 41 νεκρούς πέρσι, κατά την ίδια χρονική περίοδο. Συνεπώς, αντί να μειώνονται τα θανατηφόρα αυξάνονται. Πρέπει δε να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή του Τμήματος Τροχαίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, «παρατηρείται ένας ιδιαίτερα ψηλός αριθμός θυμάτων μοτοσικλετιστών κάτι που ως Τροχαία μας ανησυχεί ιδιαίτερα». Κι αυτό θα πρέπει να τύχει ειδικής αντιμετώπισης.

ΤΟ ζητούμενο, γενικά, είναι να αντιμετωπισθεί αυτή η τάση, που είναι αυξητική. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των αποτρεπτικών μέτρων. Χωρίς να υποβαθμίζουμε τα όσα γίνονται, είναι προφανές πως εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως πρέπει να γίνουν κι άλλα πολλά.

ΠΡΟΕΧΕΙ η αποτροπή. Και η διαμόρφωση οδικής συνείδησης. Αυτά, όμως, δεν γίνονται αυτόματα και από μόνα τους. Χρειάζεται σχέδιο και πολλές δράσεις.